مصرع سبع أشخاص في حادث مروري مروع بالعقير

لقي “7” أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مروري مروع فجر اليوم بين سيارتين كورلا وكيا وجه لوجه بطريق شاطئ العقير بالاحساء

وكنت السيارة الاولى من نوع كورلا تقل 8 أشخاص وسيارة من نوع توسان كيا وجه لوجهنتج عنه 7 حالات وفاة 4 نساء وشابين وطفلين في الكورلا ورجل في “التوسان” فيما أصيبالبقية إصابات حرجة مما يرجح ارتفاع عدد الوفيات .

فيما باشرت فرقتين من الدفاع المدني بمركزي العيون و المطيرفي بقيادة الرقيب عبدالعزيزبن صالح البراهيم ، كما تواجدت ايضًا فرق الهلال الأحمر والمرور.

ويشهد الطريق حوادث مأساوي متكرر ويطالب الأهالي بضرورة إيجاد حلول لإنهاء الحوادث المتكررة