 مصرع سبع أشخاص في حادث مروري مروع بالعقير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مصرع سبع أشخاص في حادث مروري مروع بالعقير

مصرع سبع أشخاص في حادث مروري مروع بالعقير
المناطق - عبدالله السعيدي

لقي “7” أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مروري مروع  فجر اليوم  بين  سيارتين  كورلا وكيا  وجه  لوجه  بطريق  شاطئ العقير بالاحساء

وكنت السيارة الاولى من نوع كورلا تقل 8 أشخاص وسيارة من نوع توسان كيا وجه لوجهنتج عنه 7 حالات وفاة 4 نساء وشابين وطفلين في الكورلا ورجل في “التوسان” فيما أصيبالبقية إصابات حرجة مما يرجح ارتفاع عدد الوفيات .

فيما باشرت فرقتين من الدفاع المدني بمركزي العيون و المطيرفي بقيادة الرقيب عبدالعزيزبن صالح البراهيم ، كما تواجدت ايضًا فرق الهلال الأحمر  والمرور.

ويشهد الطريق حوادث مأساوي متكرر ويطالب الأهالي بضرورة إيجاد حلول لإنهاء الحوادث المتكررة

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