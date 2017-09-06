تعليم الرياض تُنهي استعداداتها لاستقبال المراجعين والمراجعات في إدارة القبول

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارتي الاختبارات والقبول (بنين وبنات) كافة استعداداتها المتعلقة باستقبال المراجعين والمراجعات بدء من يوم غد الأحد في استكمال إجراءات التسجيل والقبول للطلاب والطالبات لكافة المراحل الدراسية في المدارس الحكومية ممن لم يستكملوا التسجيل والقبول فيها.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين الأستاذ محمود القويحص بأن الادارة وفق النوجيهات و آليات العمل المنظمة تسعى للعمل على راحة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم حيث تم تخصيص مكاتب قبول فرعية في كل مكتب تعليم (بنين وبنات)؛ وتخصيص مكتبين رئيسين في الادارة العامة (بنين وبنات) والتجهيز فيها بما يلزم من صالات استقبال للمراجعين والمراجعات مع ضمان كافة الاحتياجات التي تُسهل على ولي أمر الطالب أو الطالبة ممن لم يستكمل إجراءات القبول في المدارس الحكومية من قبولهم؛ وبينت الأستاذة حنان السلطان مُساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات على حرص الإدارة في تفعيل التعاميم المنظمة والعمل بجميع الإمكانات لقبول الطلاب والطالبات عملا بالطاقة الاستيعابية للمدارس؛ وبأن الإدارة تعمل وفق توجيهات قيادتنا الحكيمة ومسؤولي وزارة التعليم المقيدة في تسهيل كُل ما يخدم أبناء وبنات الوطن الغالي؛ وتفخر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع كوادرها في تقديم الخدمة لأبناء وبنات الوطن ومنتسبيه وبما يسعدهم ويُخفف العبء عنهم؛ ونسعد بكل تساؤل وآلية عمل يتضمن تسهيل إجراءات القبول لهم.
وأوضحت الإدارة للراغبين في الاطلاع على المتطلبات ومخطط الوصول للمكاتب الفرعية والرئيسية للقبول وما يتعلق بالنُظم والتعليمات؛ في زيارة البوابة الالكترونية للإدارة؛ أو على حساب الإدارة على تويتر؛ علما بأن مكتبي القبول الرئيسيّة .. للبنين يقع في مبنى الشؤون التعليمية (بنين) على شارع الجامعةhttps://goo.gl/maps/
9cvd5vZtJyQ2 ؛ إضافة إلى ١٤ مقراً آخر موزعة على مكاتب التعليم . والبنات في مبنى الشؤون التعليمية (بنات) في حي الوشم https://goo.gl/maps/ ZU1oVYQYKXG2 إضافة إلى ١٥ مقراً في مكاتب التعليم.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين الأستاذ محمود القويحص بأن الادارة وفق النوجيهات و آليات العمل المنظمة تسعى للعمل على راحة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم حيث تم تخصيص مكاتب قبول فرعية في كل مكتب تعليم (بنين وبنات)؛ وتخصيص مكتبين رئيسين في الادارة العامة (بنين وبنات) والتجهيز فيها بما يلزم من صالات استقبال للمراجعين والمراجعات مع ضمان كافة الاحتياجات التي تُسهل على ولي أمر الطالب أو الطالبة ممن لم يستكمل إجراءات القبول في المدارس الحكومية من قبولهم؛ وبينت الأستاذة حنان السلطان مُساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات على حرص الإدارة في تفعيل التعاميم المنظمة والعمل بجميع الإمكانات لقبول الطلاب والطالبات عملا بالطاقة الاستيعابية للمدارس؛ وبأن الإدارة تعمل وفق توجيهات قيادتنا الحكيمة ومسؤولي وزارة التعليم المقيدة في تسهيل كُل ما يخدم أبناء وبنات الوطن الغالي؛ وتفخر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع كوادرها في تقديم الخدمة لأبناء وبنات الوطن ومنتسبيه وبما يسعدهم ويُخفف العبء عنهم؛ ونسعد بكل تساؤل وآلية عمل يتضمن تسهيل إجراءات القبول لهم.
وأوضحت الإدارة للراغبين في الاطلاع على المتطلبات ومخطط الوصول للمكاتب الفرعية والرئيسية للقبول وما يتعلق بالنُظم والتعليمات؛ في زيارة البوابة الالكترونية للإدارة؛ أو على حساب الإدارة على تويتر؛ علما بأن مكتبي القبول الرئيسيّة .. للبنين يقع في مبنى الشؤون التعليمية (بنين) على شارع الجامعةhttps://goo.gl/maps/
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