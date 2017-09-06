مياه حائل تدعو المستفيدين في محافظات الغزالة وبقعاء الشنان والحائط إلى تحديث بياناتهم

دعت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل ،جميع المستفيدين من خدمات المياه بحائل والفروع التابعة لها “محافظات بقعاء والغزالة والشنان والحائط” ، إلى سرعة مراجعة فروع خدمات المياه لتحديث بياناتهم مصطحبين الهوية الوطنية وإثبات الملكية ورقم حساب الكهرباء ورقم عداد المياه ؛ وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمة وتحسينها وعدم تراكم المديونيات على العقار.

وأوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه أن تحديث البيانات أصبح إلزاماً على جميع المشتركين، وهو ما يساعد في تقديم أفضل الخدمات وبشكل أسرع، ويساهم في المحافظة على المياه، وعدم تراكم المديونيات واستمرارها دون اي انقطاع ،مؤكدةً حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المواطن والعمل على راحته وتلبية احتياجاته في جميع المناطق والمدن المحافظات والقرى وذلك من خلال دعمها المستمر للمشاريع والاستعجال في تنفيذها.

علماً أن المدن والقرى المستهدفة مدينة حائل والمحافظات والقرى التابعة لها وهي: (الغزالة ،بقعاء ،الشنان ،الكهفة ،السعيرة ، الخوير ، الروضة ، الوسيطاء ، الهويدي ،المعترضة ، المهاش ، القاعية ، قصير غضور ، الشعلانية ، زريب التيم ، الشيحية ، الجبرية ، الجثاثية ، الناصرية ، القليبة ، الضبيعة ، كامب الثنيان ، المندسة ، المهينية ، شعيبة المياه، الحليفة السفلى ،الحماد ، مرغان ، البركة).