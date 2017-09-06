حرب الانقلابيين مستمرة .. قيادي حوثي يهدد بفضح حروب واغتيالات صالح

هدد القيادي في ميليشيات الحوثي، محمد عبدالقدوس، نائب رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية “سبأ”، الخاضعة لسلطة الانقلابيين في صنعاء، بفضح اسرار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، شريكهم في الانقلاب، مع استمرار الاحتقان والتراشق الاعلامي بين الطرفين، وعدم نجاح جهود التهدئة لنزع فتيل التوتر بين شريكي الانقلاب.

وقال القيادي الحوثي في تغريدات على “تويتر”: “سنفتح ملفات الحروب الست، والسجون والفساد، واغتيالات الضباط الجنوبيين في صنعاء”.

وتوعد بفتح ملف اغتيال الرئيس اليمني الأسبق إبراهيم الحمدي عام 1977، وحرب صيف 1994، وحروب المناطق الوسطى أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وقال مخاطباً ومهددا مؤيدي وأتباع المخلوع صالح: “سنفتح ملفات لم تتخيلوا يوما بأنها قد تقع بين أيدينا. لذا اخرسوا وابتلعوا ألسنتكم وتوقفوا عن توجيه أبواقكم بتشويه الجماعة الحوثية”.