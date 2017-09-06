 بعد عثوره على هذه الوثائق .. الجيش الأفغاني يصفع النظام الإيراني أمام العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بعد عثوره على هذه الوثائق .. الجيش الأفغاني يصفع النظام الإيراني أمام العالم

دليل جديد يضاف إلى دلائل سابقة تؤكد دعم طهران للحركات المتطرفة، لا سيما حركة طالبان. فقد أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الأفغاني، الجنرال محمد شريف يافتالي، أن إيران تقدم معدات عسكرية ودعما آخر لحركة طالبان خصوصاً في مناطق غرب افغانستان.

كلام يافتالي جاء في تصريح لقناة بي بي سي” البريطانية، حيث كشف أن المسؤولين الأميركيين والأفغان يعتقدون أن إيران تعمل بهدوء على تكثيف جهودها السرية في أفغانستان من أجل زعزعة الاستقرار وتوريط الولايات المتحدة في أطول حرب تخوضها”.

كما أكد أن وزارة الدفاع الأفغانية عثرت على وثائق في غرب البلاد تؤكد وجود دعم عسكري إيراني لحركة طالبان”، لافتاً إلى أنه يحاول حل هذه القضية من خلال التفاوض والتفاهم اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

وفي وقت سابق، قدم بعض المسؤولين الأفغان خصوصاً في قوات الشرطة دلائل مماثلة بوجود دعم إيراني لحركة طالبان، لكن بعض المسؤولين في وزارة الدفاع نفوا ذلك.

يذكر أن مسؤولين أفغان كانوا أكدوا لصحيفة “نيويورك تايمز” أن إيران أرسلت فرقاً من القتلة ورعاية الجواسيس سراً وتسللت إلى صفوف الشرطة والإدارات الحكومية وخاصة في المقاطعات الغربية”.

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