 يوفنتوس يقهر كييفو بثلاثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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يوفنتوس يقهر كييفو بثلاثية

يوفنتوس يقهر كييفو بثلاثية
المناطق - وكالات

واصل يوفنتوس انطلاقته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالفوز 3-صفر على ضيفه كييفو اليوم (السبت)، في لقاء شهد هدفا من مجهود فردي رائع لباولو ديبالا.

وحصد يوفنتوس تسع نقاط من أول ثلاث مباريات في سعيه نحو اللقب السابع على التوالي في الدوري.

وساعد كييفو مضيفه على افتتاح التسجيل عندما سجل برباريم هيتيماي هدفا برأسه بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية نفذها ميراليم بيانيتش في الدقيقة 17.

وشارك الوافدون الجدد فويتشيخ شتينسني وبليز ماتودي ودوجلاس كوستا لأول مرة في تشكيلة يوفنتوس الأساسية، إذ أراح المدرب ماسيميليانو أليجري مجموعة من لاعبيه قبل اللعب في ضيافة برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وأنقذ شتينسني فرصة خطيرة من إيفان رادوفانوفيتش وبدأ الضيوف الشوط الثاني بشكل جيد قبل مشاركة ديبالا.

وألهم اللاعب الأرجنتيني فريقه وتعاون مع بيانيتش في صنع الهدف الثاني لجونزالو هيجوين في الدقيقة 58.

ثم وضع ديبالا بصمته في أهم لقطة في المباراة عندما تلاعب باثنين من المدافعين على حافة منطقة الجزاء ثم سدد بشكل رائع في الشباك.

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