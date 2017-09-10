 إخلاء 70 محتجزا من حريق وقف الكندرة بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إخلاء 70 محتجزا من حريق وقف الكندرة بجدة إليك هذه النصائح البسيطة لزيادة شعبيتك على لينكدإن يوفنتوس يقهر كييفو بثلاثية شاهد فيلم وثائقي.. يكشف تورط إيران وحزب الله مع القاعدة في هجمات 11 سبتمبر بعد عثوره على هذه الوثائق .. الجيش الأفغاني يصفع النظام الإيراني أمام العالم حرب الانقلابيين مستمرة .. قيادي حوثي يهدد بفضح حروب واغتيالات صالح احذروا.. تناول اللحوم المصنعة قد يصيبك بسرطان القولون.. وهذه أعراضه مياه حائل تدعو المستفيدين في محافظات الغزالة وبقعاء الشنان والحائط إلى تحديث بياناتهم تعليم الرياض تُنهي استعداداتها لاستقبال المراجعين والمراجعات في إدارة القبول وزير الخارجية الروسي يصل جدة وزير النقل يثمّن جهود منسوبي منظومة النقل ومساهمتهم في نجاح موسم الحج 1438هـ إحراق مزيد من قرى الروهينغا.. وإعلان هدنة مؤقتة

إخلاء 70 محتجزا من حريق وقف الكندرة بجدة

إخلاء 70 محتجزا من حريق وقف الكندرة بجدة
المناطق - الرياض

‏أخلت فرق الدفاع المدني بجدة 70 شخصا من وقف خيري بحي الكندرة، مكون من 8 أدوار، وذلك عقب اندلاع حريق أدى لإصابة سيدة بحالة اختناق تم علاجها في الموقع.

وكان مركز العمليات الموحد 911 تلقى عند الساعة 9:37 مساء بلاغا عن اندلاع النيران في وقف خيري، لتهرع على الفور فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع، ليتضح أن الحريق شب في الدور السادس من الوقف والذي يتكون من 8 أدوار ويقطنه عشرات الأشخاص من النساء والأطفال وعدد من الرجال، ليتم الإمداد بآليات السنوركل والسلالم لإنقاذ المحتجزين مع توغل فريق الكمامات إلى داخل المبنى بعد التثبت من وجود محتجزين.

وأسفرت عمليات الإنقاذ عن إنقاذ 70 محتجزا بينهم أطفال ورجال ونساء، فيما سجلت حالة اختناق لامرأة.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>