إخلاء 70 محتجزا من حريق وقف الكندرة بجدة

‏أخلت فرق الدفاع المدني بجدة 70 شخصا من وقف خيري بحي الكندرة، مكون من 8 أدوار، وذلك عقب اندلاع حريق أدى لإصابة سيدة بحالة اختناق تم علاجها في الموقع.

وكان مركز العمليات الموحد 911 تلقى عند الساعة 9:37 مساء بلاغا عن اندلاع النيران في وقف خيري، لتهرع على الفور فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع، ليتضح أن الحريق شب في الدور السادس من الوقف والذي يتكون من 8 أدوار ويقطنه عشرات الأشخاص من النساء والأطفال وعدد من الرجال، ليتم الإمداد بآليات السنوركل والسلالم لإنقاذ المحتجزين مع توغل فريق الكمامات إلى داخل المبنى بعد التثبت من وجود محتجزين.

وأسفرت عمليات الإنقاذ عن إنقاذ 70 محتجزا بينهم أطفال ورجال ونساء، فيما سجلت حالة اختناق لامرأة.