 هذا الهاتف بكاميرا أمامية 24 ميجابيكسل.. تعرف عليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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هذا الهاتف بكاميرا أمامية 24 ميجابيكسل.. تعرف عليه

هذا الهاتف بكاميرا أمامية 24 ميجابيكسل.. تعرف عليه
المناطق - وكالات

أعلنت شركة vivo الصينية عن إطلاق أحدث هواتفها “V7+” بسعر منافس وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

ويتوقع الخبراء في سوق الإلكترونيات والهواتف المحمولة أن يحقق هذا الهاتف مبيعات كبيرة نظرا لثمنه المعقول ومواصفاته المنافسة، حيث تم تزويده بشاشة “Fullview” بمقاس 5.99 بوصة، ودقة عرض “1440х720″، بالإضافة لمعالج Snapdragon 450 ثماني النوى، ومعالج صور Adreno 506، وبطارية بسعة 3225 ميللي أمبير.

يدعم الهاتف شريحتي “SIM”، ويحوي منفذا لبطاقات الذاكرة من نوع “microSD”، أما ذاكرته الداخلية فبحجم 64 غيغابايت، وذاكرة وصوله العشوائي بحجم 4 غيغابايتات، وذلك بحسب روسيا اليوم.

أهم ميزة في الهاتف هي قوة الكاميرتين الممتازة، فالكاميرا الأمامية أتت بدقة 24 ميغابيكسل، وتعتبر أعلى دقة كاميرا أمامية موجودة في الهواتف الذكية حتى اليوم. كما زودت بمصباح إضاءة أمامي لصور السيلفي. وأتت الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على التصوير بدقة “Ultra HD”.

ومن المنتظر أن يطرح الهاتف رسميا في الأسواق، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، بسعر يصل إلى 300 دولار تقريبا.

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