 استنفار لقوات صالح في صنعاء ضد الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استنفار لقوات صالح في صنعاء ضد الحوثيين هذا الهاتف بكاميرا أمامية 24 ميجابيكسل.. تعرف عليه ميليشيات إيران تحت “مقصلة” أمريكا.. واشنطن تعد للحرب إخلاء 70 محتجزا من حريق وقف الكندرة بجدة إليك هذه النصائح البسيطة لزيادة شعبيتك على لينكدإن يوفنتوس يقهر كييفو بثلاثية شاهد فيلم وثائقي.. يكشف تورط إيران وحزب الله مع القاعدة في هجمات 11 سبتمبر بعد عثوره على هذه الوثائق .. الجيش الأفغاني يصفع النظام الإيراني أمام العالم حرب الانقلابيين مستمرة .. قيادي حوثي يهدد بفضح حروب واغتيالات صالح احذروا.. تناول اللحوم المصنعة قد يصيبك بسرطان القولون.. وهذه أعراضه مياه حائل تدعو المستفيدين في محافظات الغزالة وبقعاء الشنان والحائط إلى تحديث بياناتهم تعليم الرياض تُنهي استعداداتها لاستقبال المراجعين والمراجعات في إدارة القبول

استنفار لقوات صالح في صنعاء ضد الحوثيين

استنفار لقوات صالح في صنعاء ضد الحوثيين
المناطق - وكالات

صعّدت قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من حالة التأهب والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة عقب اعتقال الحوثيين لعدد من ضباط وجنود الحرس في تصعيد مباغت شهده، شارع الدائري في صنعاء. التأهب والتعبئة يعكسان استمرار القلق والشكوك المتبادلة بين الطرفين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتتصاعد الاحتكاكات بين حليفي الانقلاب في اليمن مع سعي كل منهما لكسب اوراق قد ترجح كفة طرف ضد الاخر في حالنشوب صراع تلوح بوادره في الافق.

التوتر الذي تشهده العاصمة صنعاء امتد الى مديرية سنحان جنوب العاصمة مسقط رأس الرئيس المخلوع صالح. وبعد قصف لطائرات التحالف على موقع الميليشيات، الجمعة، دفع الحوثيون بتعزيزات جديدة من عناصر الميلشيات انتشرت في مناطق المديرية، كما تمركزت قرب معسكري ضبوة وريمة حميد التي يسيطر عليهما قوات الحرس الجمهوري .

في المقابل، والى جانب حالة من التأهب والاستنفار التي تعيشها قوات موالية للرئيس المخلوع صالح في العاصمة، قالت مصادر ان توجيهات صدرت عن صالح لقيادات في الحرس الجمهوري لتعزيز حماية معسكري ضبوة وريمة حميد، والتعامل الصارم مع اي محاولات حوثية لاقتحامهما او الاقتراب منهما، اضافة الى دعوة عدد من قبائل طوق صنعاء للحشد تحسبا لمواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

وفي الوقت الذي يسيطر التوتر والترقب على صنعاء، تشدد الحكومة الشرعية على انها ماضية في الحل العسكري بعد تعنت الانقلابيين وافشالهم مساعي السلام. واكد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الاحمر ان الضغط العسكري على الانقلابيين سيتواصل حتى استعادة صنعاء بالتقدم نحو حزامها الجغرافي والضغط لتسليم العاصمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>