استنفار لقوات صالح في صنعاء ضد الحوثيين

صعّدت قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من حالة التأهب والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة عقب اعتقال الحوثيين لعدد من ضباط وجنود الحرس في تصعيد مباغت شهده، شارع الدائري في صنعاء. التأهب والتعبئة يعكسان استمرار القلق والشكوك المتبادلة بين الطرفين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتتصاعد الاحتكاكات بين حليفي الانقلاب في اليمن مع سعي كل منهما لكسب اوراق قد ترجح كفة طرف ضد الاخر في حالنشوب صراع تلوح بوادره في الافق.

التوتر الذي تشهده العاصمة صنعاء امتد الى مديرية سنحان جنوب العاصمة مسقط رأس الرئيس المخلوع صالح. وبعد قصف لطائرات التحالف على موقع الميليشيات، الجمعة، دفع الحوثيون بتعزيزات جديدة من عناصر الميلشيات انتشرت في مناطق المديرية، كما تمركزت قرب معسكري ضبوة وريمة حميد التي يسيطر عليهما قوات الحرس الجمهوري .

في المقابل، والى جانب حالة من التأهب والاستنفار التي تعيشها قوات موالية للرئيس المخلوع صالح في العاصمة، قالت مصادر ان توجيهات صدرت عن صالح لقيادات في الحرس الجمهوري لتعزيز حماية معسكري ضبوة وريمة حميد، والتعامل الصارم مع اي محاولات حوثية لاقتحامهما او الاقتراب منهما، اضافة الى دعوة عدد من قبائل طوق صنعاء للحشد تحسبا لمواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

وفي الوقت الذي يسيطر التوتر والترقب على صنعاء، تشدد الحكومة الشرعية على انها ماضية في الحل العسكري بعد تعنت الانقلابيين وافشالهم مساعي السلام. واكد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الاحمر ان الضغط العسكري على الانقلابيين سيتواصل حتى استعادة صنعاء بالتقدم نحو حزامها الجغرافي والضغط لتسليم العاصمة.