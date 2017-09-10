 مقطع مؤثر .. هكذا ودع الحجاج بيت الله الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مقطع مؤثر .. هكذا ودع الحجاج بيت الله الحرام

عادل الزهراني - مكة

ودع حجاج تركستان بيت الله الحرام بالدموع بعد انتهاء مناسك الحج لهذا العام، حيث إنه بعد طواف الوداع ودعوا الحرم بدموع راجعين إلى الوراء لكي لايستدبروا بيت الله الحرام، عظمة لهذا البيت الذي تؤي له كل الأفئدة من شتى بقاع الأرض.

الفيديو المتداول أثر في الكثير، لافتين إلى أن بعض حجاج بيت الله لا يأتي إلى الحج إلا مرة واحدة بعد جمعه للمال من أجل هذه الشعيرة المباركة، شاكرين الله على منحه هذه النعمة المباركة لهم، كما شكروا الحكومة السعودية وجميع العاملين بالحج على تسهيل أمور الحج والعمرة.

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