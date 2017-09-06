4 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة يجب تناولها يوميا

تعد مضادات الأكسدة المسئولة عن حماية الجسم من التلف الخلوي والعديد من الأمراض، وتناول الطعام الصحى الغنى بمضادات الأكسدة أمر ضرورى للجسم، وتعد القهوة والشوكولاتة الداكنة من أكبر مصادر الحصول على تلك المواد.

ووفقا لموقع ” onlymyhealth” يتم إنتاج الجذور الحرة في جسم الإنسان باستمرار نتيجة لعمليات التمثيل الغذائي والتعرض للملوثات الضارة، هذه الجذور الحرة تقتل المكونات الخلوية مثل الحمض النووي أو مكونات أخرى من الخلايا. وهذا بدوره يمكن أن يكون عاملا لعدد من المشاكل بما في ذلك الشيخوخة وأمراض القلب وغيرها من الأمراض.

مضادات الأكسدة هي آلية دفاع الجسم ضد هذه الجذور الحرة، حيث تمنعها من الإضرار بالهياكل الخلوية، وفيما يلى قائمة بأهم الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

1- التوت يحمي من تلف الخلايا

أظهرت الدراسات أن التوت لا يعمل فقط على حماية الجسم من تلف الخلايا، ولكنها تحتوي أيضا على المكونات النشطة التى تحمى من السرطان وأمراض القلب، يمكنها وضعها على الفطائر ، أو صنع عصير منها ، إضافتها إلى الكعك للأطفال أو مجرد تناولها على هيئة وجبة خفيفة.

2- الفراولة

الفراولة والتوت البري من الفاكهة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، تناول عدد قليل منهم كل يوم يمكن أن يمثل قيمة كبيرة للصحة والحماية من ضرر نمو الجذور الحرة بالجسم.

وتظهر دراسة أيضا أن التوت الأحمر يشكل مصدر كبير من حمض الاليجيك، مما يساعد في قتل الخلايا السرطانية في الجسم، وبالإضافة إلى خصائص مضادة للأكسدة الت ىيحتوى عليها يعد التوت من الفاكهة الغنية بالمواد المغذية مثل الأحماض الأمينية الأساسية والمعادن والفيتامينات.

3- القهوة

القهوة مليئة بمضادات الأكسدة القتالة للعديد من الأمراض ، وقد أثبتت الدراسات أن القهوة تستخدم للحد من مخاطر الأمراض مثل داء السكري من النوع 2، وأمراض الكبد، الزهايمر، وقد اتفق بعض العلماء على أن البن هو مصدر أفضل لمضادات الأكسدة من أي من الفواكه أو الخضراوات.

4- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة لديها وفرة فى مضادات الأكسدة القوية بالمقارنة مع بعض أنواع الفواكه منها التوت، ويوصي الخبراء بإدراج الشوكولاته الداكنة في النظام الغذائي اليومي، بالإضافة إلى ذلك فإن الشوكولاته الداكنة تعد من مضادات الاكتئاب.