5 خطوات لتحفيز نفسك صباحاً

هل تحب أن تبدأ يومك وأنت ملييء بالحماس لاستقبال الأعمال والبدء بها والرد على الإيميلات

والتعامل مع الزبائن والتفكير في مشاريعك الشخصية والمستقبلية والتعامل مع الأخطاء والمستجدات

والأعمال المتراكمة والمؤجلة والتي مازلت تماطل بها في كل يوم

فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على تحفيز يومك من الصباح حتى يومك التالي

1- لاتنهي العمل

ماأقصده هنا هو عدم إنهاء العمل بشكل كامل بل إترك جزء منه ليومك التالي ، حيث أنك

ستستيقظ صباحاً لتجد ماتقوم به بشكل مباشر ودون حاجة للتفكير أو إنتظار الإبداع بحيث كل

ماستقوم به هو البدأ مباشرة وأنت محفز وبالتالي ستدخل جو العمل مباشرة ودون تعقيد

ثم ستكمل بقية مهامك التي تنتظرك

2- نظم مهامك وخطوات عملك

أكتب ورقة فيها جميع أعمالك ومهامك التي يجب عليك القيام بها خلال اليوم القادم

وماأنهيتها وماتبقى منها ويمكنك تنظيمها أيضاً خلال الأسبوع وتجزيئها بشكل يومي

أو حتى ترتيب الأولويات وماهو مهم ومايجب تنفيذه أولاً ، بحيث تساعدك هذه الخطوة

على تنظيم أفكارك وعدم تشتيتها مما يعطيك تحفيزاً للبدأ دون توقف

3- إبدأ بما تحب ولاتكمل

تشبه هذه الخطوة الخطوة رقم 1 لكن في حال كان هناك إحدى المهام التي تحبها مثلاً

كعمل يخصك أو عمل إبداعي وكنت تملك بعض الأفكار حوله يفضل أن تبدأ به يومك

لكن إنتظر .. لاتنهيه أبقي جزء منه كي تستخدمه لشحن طاقتك في اليوم التالي أو عندما

تشعر بأنك قد وصلت لمرحلة الملل من العمل الذي تقوم به

4- ابتعد عن عملك

عندما تستيقظ صباحاً تستطيع أن لاتباشر بالعمل بل إبتعد عن جو العمل واقحم نفسك

في جو آخر بعيداً عن عملك ( شاهد التلفاز , إقرأ كتاب , إقرأ الصحف اليومية , إبدأ بفطور خفيف )

وغيرها من الأشياء التي لن تنتهي، يمكنك تحفيز نفسك بممارستها قبل مهامك العملية

5- معادلة فترات الإستراحة

عندما تستيقظ وتبدأ عملك وفي حال لم تكن بعض الخطوات السابقة مناسبة لك ولطبيعة عملك

أو للضغوطات المتراكمة عليك يمكنك القيام بتقسيم عملك إلى مهام صغيرة وأخذ فترات إستراحة بينها

على الشكل التالي :

خلال الساعة الأولى … إعمل 10 دقائق واسترح 10

خلال الساعة الثـانية … إعمل 10 دقائق واسترح 5

خلال الساعة الثـالثة … إعمل 30 دقيقة واسترح 5

وهكذا … حتى تأخذ الإستراحة عندما تشعر بالتعب فقط

طبعاً الشكل السابق ليس قاعدة .. لكنه نموذج عام فقط لفهم الفكرة الأساسية لإستراحات الصباح

في النهاية كل ماكتبته قد يتناسب بشكل كامل مع شخص ما وقد لايتناسب أبداً مع شخص آخر

هي مجرد إقتراحات وأفكار قد تهمك وقد تستفيد من إحداها .