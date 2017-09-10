مصادر إماراتية : اتحاد الكرة الإماراتي والسعودي والبحريني يقدمون طلب تأجيل إقامة بطولة “خليجي 23”

كشفت مصادر إماراتية مطلعة، أن اتحاد الكرة الإماراتي ومعه اتحادا السعودية والبحرين طلبوا تأجيل إقامة بطولة “خليجي 23″، المقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 وحتى 5 يناير 2018.

وأوضحت المصادر، السبت (9 سبتمبر 2017)، أن سبب طلب التأجيل هو عدم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية من قبل فيفا حتى الآن، ما يحرم الكرة الخليجية من منتخب عريق سبق أن حقق الفوز بلقب البطولة 10 مرات خلال السنوات الماضية.

وبينت المصادر أن هذا يأتي ردًا على خطاب الأمانة العامة لكأس الخليج العربي لكرة القدم، بتوجيه الدعوات إلى الاتحادات المشاركة بخليجي 23 لحضور القرعة التي ستجري 25 سبتمبر بالدوحة، وفقًا لصحيفة البيان.

وأكدت الاتحادات الخليجية تمسكها بالتأجيل لمزيد من التشاور، وأنها تتمسك بإقامة البطولة في الكويت صاحبة حق الاستضافة، وفق الترتيب الأبجدي، مع بذل الجهد مع الأشقاء بالكويت من أجل رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، تمهيدًا لعودتها إلى مختلف البطولات القارية والدولية ومن بينها بطولة الخليج.