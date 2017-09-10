في اليوم الأول لدوام المعلمين.. رفض بالإجماع لحصة النشاط و92% يصوتون بـ”لا” على قرار الوزير

بعد 110 أيام إجازة يعود أكثر من 540 ألف معلم ومعلمة، الأحد، إلى رحاب أكثر من 37 ألف مدرسة في جميع المناطق تمهيدا لبدء العام الدراسي 1438/‏‏1439.

وفاجأ أكثر من 39 ألف معلم ومعلمة وزارة التعليم برفض إضافة حصة للنشاط خلال اليوم الدراسي، التي اعتمدتها الوزارة وأعلنت عزمها تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد.

وأظهر استطلاع أجراه حساب حقوق المعلم والمعلمة على “تويتر” أن 92% من المصوتين رفضوا إضافة الحصة، فيما لم يوافق عليها سوى 8% فقط.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أخيرا انتهائها من عقود الصيانة بالمدارس وعقود النظافة في 40 إدارة تعليمية، لافتة إلى الانتهاء من تجهيز 487 مدرسة للتشغيل من أصل 487 مبنى بنسبة 100%.