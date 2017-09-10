الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء أزمة كوريا الشمالية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء كوريا الشمالية التي ضاعفت في الآونة الأخيرة تجاربها النووية والصاروخية البالستية، عاداً هذه الأزمة الأخطر التي نواجهها منذ سنوات.

وبين غوتيريش في تصريحات صحفية أن المسألة المركزية هي بالطبع دفع كوريا الشمالية لأن توقف برنامجها النووي والبالستي وأن تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي, مضيفاً أنه يجب الحفاظ بأي ثمن على وحدة مجلس الأمن الدولي لأنه الأداة الوحيدة التي يمكنها أن تقود مبادرة دبلوماسية.