إعصار إرما يغادر كوبا ويتجه نحو ولاية فلوريدا الأمريكية

قال المركز الوطني الأمريكي للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن الإعصار إرما يغادر أراضي كوبا ويتجه نحو جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى سواحل الولاية قبل نهاية اليوم، وستتراوح سرعة الرياح قرب السواحل الأمريكية بين 190 و205 كيلومترا في الساعة.

ويحذر المركز من احتمال كبير لظهور زوابع مدمرة في طريق الإعصار في أراضي الولاية.

ويرى الخبراء أن الإعصار إرما أقوى من إعصار هارفي الذي اجتاح ساحل ولاية تكساس الأمريكية في نهاية الشهر الماضي وأسفر عن فيضانات كبيرة. وقد تشمل عملية الإجلاء في فلوريدا 6.3 مليون شخص.