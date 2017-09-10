 الكلية التقنية تدعو الطلاب المقبولين للمراجعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية تدعو الطلاب المقبولين للمراجعة

الكلية التقنية تدعو الطلاب المقبولين للمراجعة
المناطق _ طريف

دعا فرع الكلية التقنية بمحافظة طريف الطلاب المتدربين المقبولين، والذين وصلتهم رسائل قبول لمراجعة فرع الكلية التقنية لاستكمال إجراءات القبول النهائي.

وأوضحت الكلية التقنية أن على الطلاب المقبولين اصطحاب ما يلي معهم: “الهوية الوطنية مع صورة منها، وشهادة الثانوية الأصل مع صورة منها، والفحص الطبي وملف علاقي”.

وأضافت الكلية التقنية أنه تم تخصيص اليوم الأحد لاستقبال متدربي قسم ميكانيكا السيارات من الساعة 11 إلى الساعة 2:30، بينما تم تخصيص يوم الاثنين غداً لاستقبال متدربي قسم الدعم الفني والإدارة المكتبية من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2:30.

وأكدت الكلية التقنية بطريف أن مَن لم يحضر بالموعد المحدد له يسقط حقه في القبول في هذا الفصل، آملين من الجميع مراعاة ذلك والتقيد به.

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