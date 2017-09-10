 قرقاش: المتابع للإعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضدّ الجبهة السعودية – الإماراتية عبر استقصادنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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قرقاش: المتابع للإعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضدّ الجبهة السعودية – الإماراتية عبر استقصادنا

قرقاش: المتابع للإعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضدّ الجبهة السعودية – الإماراتية عبر استقصادنا
المناطق _ الرياض

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش في تغريدة على حسابه في “تويتر” أمس السبت: “المتابع للإعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضدّ الجبهة السعودية – الإماراتية عبر استقصادنا.. الطرح مؤسف لأنه لن ينجح، ولأنه يتجاهل أساس المشكلة”.

وأن قطر “في موقع أصعب اليوم”، وذلك بعد ما أقدمت على تحريف الحقائق إثر إقدام أميرها الشيخ تميم بن حمد؛ على الاتصال بولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مبدياً رغبته في الحوار.

وكانت قطر قد حرّفت، عبر بيان على وكالة الأنباء القطرية، وقائع الاتصال الذي أجراه الشيخ تميم؛ مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ وأبدى فيه “رغبته في الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع”؛ وفقاً لـ “سكاي نيوز”.

وأضاف قرقاش “على الشقيق المرتبك أن يعي أن الأزمة ليست مصطنعة؛ بل نتيجة دعمه التطرف والتآمر على استقرار جيرانه، هي أزمة سياسية حقيقية علاجها غير إعلامي”.

وأردف قائلاً في تغريدة أخرى “ونحن من الإمارات نسعى إلى حلّ حقيقي يقي المنطقة شرّ سياسات أتت على الخليج والعرب بالفوضى والعنف، والسعودية محل النفس في بحثنا المشترك عن حلّ”.

وتابع: “أتمنى أن تكف الدوحة عن المناورة بعد أن باعت سيادتها بخساً، وأن تتعامل ظاهراً وباطناً بشفافية، فلا سبيل غير ذلك، وأقصر الطرق الصراحة مع الرياض”.

وقال “ما تابعناه بالأمس غمرنا تفاؤلاً بانفراج حقيقي، ولكن للأسف التردّد والتراجع وتعدُّد مصادر القرار وغياب الحكمة بدّدت الفرصة، قطر في موقع أصعب اليوم”.

وختم قائلاً “وبدلاً من أن يسعى الشقيق المرتبك إلى محاولة دق إسفين الخلاف بين الرياض وأبوظبي عبر طرحه الإعلامي الساذج، الحكمة أن يعالج أزمته مع محيطه”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتمويل الجماعات المتشدّدة والعمل بالتعاون مع النظام الإيراني على زعزعة استقرار وأمن دول المنطقة.

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