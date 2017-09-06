 بعد إرما.. جزيرتا سان مارتان وسان بارتيملي بانتظار إعصار هوزيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بعد إرما.. جزيرتا سان مارتان وسان بارتيملي بانتظار إعصار هوزيه

بعد إرما.. جزيرتا سان مارتان وسان بارتيملي بانتظار إعصار هوزيه
المناطق _ باريس

بعد تعرض جزيرتي سان مارتان وسان بارتيلمي الواقعتين في البحر الكاريبي لإعصار إرما الذي توجه صوب ولاية فلوريدا الأمريكية تنتظر الجزيرتان مساء السبت وصول الإعصار هوزيه وهو عاصفة من الدرجة الرابعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة ستجتاح المنطقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنها عززت تواجد الشرطة في الجزيرتين إلى ما يقرب من 500 شرطي بعد تقارير عن وقوع أحداث عنف ونهب في أعقاب مرور إعصار إرما.

وأضافت الوزارة أنها اعتقلت منذ يوم الجمعة 11 شخصا يشتبه بارتكابهم ”أفعالا شريرة“.

وأظهرت لقطات مشاهد الفوضى في الجزيرتين التي غمرت المياه شوارعهما التي تكدست فيها السيارات والقوارب كما انهارت أسقف المنازل.

وتقع سان بارتيملي على بعد 35 كيلومترا جنوب شرقي سان مارتان المقسمة بين فرنسا وهولندا.

وقالت وزارة الداخلية إن إعصار إرما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في الجزيرتين.

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