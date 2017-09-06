زوار فلايح عنيزة يضعون بصماتهم على رسمة عراب رؤية 2030

زار وفد لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة يتقدمه أمين اللجنة يوسف الوهيب ، مهرجان فلايح عنيزة بمعية عدد من أعضاء اللجنة وكان في استقبالهم المشرف العام على المهرجان صالح بن ابراهيم السعيد في جولة استطلاعية أبدى من خلالها وفد التنمية إعجابهم في التنظيم والتنويع في الفعاليات والبرامج المعدة لفلايح عنيزة ابتداء من عرض المتاجر الصغيرة والمقاهي الشعبية والجلسات العائلية وانتهاء بالفعاليات المصاحبة والتي شارك فيها عدد من أعضاء اللجنة في مسرحية الفلايح اليومية التي تُحاكي واقع الحياة الريفية في الحياة الزراعية وعملية الزراعة التي تصاحبها فلكلورات شعبية يؤديها المزارعين أثناء عملهم, وشارك أعضاء لجنة التنمية السياحية زوار المهرجان في إكمال ما رسمته الفنانة التشكيلية رٍفال خلال يومين على مسرح الفعاليات للوحة فنية تتضمن صورة عراب رؤية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, عن طريق بصمات الأصابع على اللوحة, وكان لرئيس لجنة التنمية بعنيزة يوسف الوهيب شرف البصمة الأولى في الرسمة التي أثارت إعجاب الحضور ولاقت تفاعلاً لافتاً من مختلف الفئات العمرية التي شاركت الرسمة لما يحظى به ولي العهد من محبة وتقدير لدى كافة المواطنين والمواطنات بمختلف الفئات, ومن جانبه بين المشرف العام على المهرجان صالح السعيّد أن مسرح العروض الفنية والثقافية يحتضن العديد من المواهب الشابة والفرق الترفيهية والفنية التي تم جدولتها من خلال روزنامة مهرجان فلايح عنيزة, موضحاً أنهم من خلال هذه النسخة لن يألوا جهداً أن تكون أحد أبرز المهرجانات المقامة في المنطقة خلال العام الحالي 1438 من حيث التركيز على نوعية وكيفية المشاركات بعيداً عن تعددها, وحول الفعاليات الشبابية بين السعيّد أنها ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وتهدف إلى دمج الجوانب الترفيهية والرياضية والثقافية وتتنوع في ألعاب وبرامج كثيرة منها الألعاب الشهيرة كالبينت بول والتيلي ماتش وطائرة الوحل والإمطار الصناعي وفعاليات أخرى مصاحبة.