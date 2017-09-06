 تعليم الخرج يعلن إكمال استعداداته لبدء العام الدراسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم الخرج يعلن إكمال استعداداته لبدء العام الدراسي

تعليم الخرج يعلن إكمال استعداداته لبدء العام الدراسي
المناطق _ الخرج
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج انتهاء كافة أعمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي واستكمال جميع متطلبات إنطلاق الدراسة الأسبوع المقبل اعتبارا من الحصة الأولى.
وأوضح مدير تعليم الخرج أن الإدارة ولله الحمد نجحت بجهود كافة الأقسام المعنية في الإدارة بمسابقة الزمن لضمان البدء الفوري للعام الدراسي وأن لجنة الاستعداد تابعت كافة تفاصيل العمل منذ عدة أشهر حتى يوم أمس السبت لضمان تغطية كافة مدارس المحافظة بنين وبنات.
وأشار العبدالجبار إلى أن معظم مدارس المحافظة استلمت المناهج الدراسية وتم تهيئة المدارس وتسليم أخرى واكمال أعمال الصيانة في عدد آخر.
ورفع العبدالجبار شكره وتقديره لكافة الزملاء في الإدارة وقادة المدارس الذين عملوا خلال الإجازة لتجهيز واكمال الأعمال لبدء عام دراسي جاد.
من جانبه قال مدير المستودعات بالإدارة الأستاذ صالح المطيويع أن المستودعات عملت منذ رمضان الماضي من أجل استلام وتنظيم وتوزيع المناهج بالتواصل المستمر مع الوزارة وتسلمت معظم  المدارس المناهج قبل إجازة عيد الأضحى المبارك  رغم تمتع القادة بإجازتهم إلا أنهم كانوا حريصين على الاستعداد المبكر واستلام المناهج لضمان جاهزيتها عند حضور الطلاب، مؤكدا أنه يجري حاليا ترحيل باقي المناهج اعتبارا من اليوم الأحد ١٩ ذي الحجة لتغطية كافة المدارس بنسبة ١٠٠٪‏ قبل نهاية الأسبوع.

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