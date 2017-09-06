وزير الاتصالات لدينا إجراءات جديدة تخص التطبيقات قريبا

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة في لقاءٍ سريعٍ عبر حساب الإعلامي عادل أبو حيمد؛ على منصّة “سناب شات”: “هناك أمور طيبة إن شاء الله قادمة بخصوص التطبيقات، ستكون جداً جداً إيجابية وتسعد الجميع إن شاء الله”.

وسنطلق إجراءات جديدة فيما يخص التطبيقات، مبرزاً تساؤلات عريضة عمّا إذا كان يقصد رفع الحظر عن المكالمات المرئية التي يقدمها عددٌ من التطبيقات والهواتف الذكية، ومن أبرزها حالياً مكالمات “الواتس اب” و مكالمات “الفيس تايم”.

وقال السواحة؛ في لقاءٍ سريعٍ عبر حساب الزميل الإعلامي عادل أبو حيمد؛ على منصّة “سناب شات”: “هناك أمور طيبة إن شاء الله قادمة بخصوص التطبيقات، ستكون جداً جداً إيجابية وتسعد الجميع إن شاء الله”.

جاء ذلك رداً على تساؤل أبو حيمد؛ عندما قال “دائماً تختتمون تغريداتكم بـ (العميل أولاً) لذلك نسأل عن الجديد لديكم؟”.

السواحة؛ أجاب بقوله: “أي خطة 100 يوم فيها عنصران: استقراء للوضع الحالي، وبناء الأساس، ونحن في هذه المرحلة نركّز على إطلاق مكاسب سريعة والتحضير لمكاسب كبيرة”.

واضاف “المكاسب السريعة انبثقت من القيم، للقطاع الجديد، والقيم تبدأ بـ (العميل أولاً) ثم ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، والشباب، وأخيراً وليس آخراً تركّز على موضوع العنصر البشري، وهو رأس المال في أيّ نجاح”.

يُشار إلى أن السعوديين قدّموا شكاوى متعدّدة خلال السنوات الماضية نتيجة حجب خدمات بعض التطبيقات أبرزها المكالمات المرئية المجانية، وسط مطالبات متكرّرة برفع الحجب عن تلك الخدمات.