تعليم محايل .. قبول فوري وخدمات متميزة لابناء وبنات الشهداء .. وبرامج مميزة لليوم الوطني

وجه مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم رسالته الترحيبية الثانية بمعلمي ومعلمات تعليم محايل ودعا قائدي وقائدات المدارس إلى إعداد برنامج ترحيبي لإستقبال منسوبي ومنسوبات المدراس تقديراً و إجلالاً لدورهم التربوي والتعليمي ودعا إلى تشكيل لجنة لمعالجة قبول الطلاب والطالبات بشكل فوري و تقديم الخدمات الكاملة لكل مواطن يراجع المدرسة مع القبول الفوري لأبناء شهداء الوطن والمصابين وتقديم كافة أوجه العون لهم

وحث جميع قادة المدارس وقائداتها إلى تجهيز الجداول المدرسية و توزيعها على المعلمين و المعلمات بوقت مبكّر وأن نكون فريق عمل واحد من أجل إنجاح شعار الإدارة لهذا العام وهو “عام دراسي مبهج وبداية جادة من الْيَوْم الأول وحصة أولى مميزة “بإذن الله تعالى ودعا مدير تعليم محايل إلى التأكد من جاهزية المدراس من ناحية الصيانة والنظافة

إلى جانب تشكيل لجنة برئاسة مديري المدارس أو من يرون لحصر أعداد المقررات التي وصلت لسرعة معالجة أي قصور إن وجد مع توزيعها على الطاولات قبل عودة الطلاب والطالبات والتأكد من جاهزية المقاعد والطاولات وكفاية عددها وكل الوسائل المدرسية اللازمة والتواصل العاجل مع الجهة المختصة في حالة وجود إحتياج بما يضمن عدم وجود أي طالب أو طالبة بدون مقعد وطاولة ودعا “آل شريم” الجميع إلى الإطلاع على تعميم وزير التعليم بشأن الإنضباط المدرسي

وشدد على ضرورة الإعداد المميز والمبدع لبرامج الْيَوْم الوطني وفق التعميم المبلغ للمدارس وأشار “آل شريم” إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية قامت بجهود كبيرة لإنجاز برامج الإستعداد للعام الدراسي بمتابعة من وزير التعليم شخصيا ونائبه ووكلاء الوزارة وكافة مسؤوليها للوصول للجاهزية الكاملة وقال مهما قدمنا لوطن العز والمجد وطن سلمان بن عبدالعزيز يبقى القصور واردا يزيدنا فخراً و إعتزازاً في هذا الوطن هذه القيادة الرشيدة الكريمة العادلة الحازمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله و أعزهما و نصرهما و نصر هذا الوطن على كل عدو وحفظ الله أبطالنا جنودنا المرابطين على الحدود ورجال الأمن بالداخل