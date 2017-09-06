 خلال احتفالية اقامتها صحة تبوك بالعيد.. الغامدي : نجاح الخطة الصحية لاستقبال وتوديع الحجاج بمنفذ حالة عمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خلال احتفالية اقامتها صحة تبوك بالعيد.. الغامدي : نجاح الخطة الصحية لاستقبال وتوديع الحجاج بمنفذ حالة عمار

خلال احتفالية اقامتها صحة تبوك بالعيد.. الغامدي : نجاح الخطة الصحية لاستقبال وتوديع الحجاج بمنفذ حالة عمار
المناطق - تبوك - تهاني الجهني
أقامت صحة تبوك حفل معايدة صباح اليوم الأحد بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ومساعدي المدير العام ومدراء الادارات بالمديرية ومدراء المستشفيات .
وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور، وعبر  الدكتور الغامدي عن سروره ومنسوبي الشؤون الصحية بنجاح الخطة الصحية لاستقبال وتوديع الحجاج في منفذ حالة عمار مشيداً بجهود العاملين من منسوبي الشؤون الصحية ومنوها في الوقت نفسه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار ومتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التي كان لها كبير الأثر في نجاح تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن  .

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