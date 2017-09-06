 نائب أمير مكة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي شهيد الحد الجنوبي “الراشدي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير مكة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي شهيد الحد الجنوبي “الراشدي”

نائب أمير مكة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي شهيد الحد الجنوبي “الراشدي”
المناطق - مكة المكرمة

نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لذوي الشهيد علي سعيد الراشدي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى القنفذة أمس الأول وكان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة، يتقدمهم محافظ القنفذة المكلف محمد آل شيبان، وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، الذين أدوا الصلاة على الشهيد، وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراته الثرى.

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