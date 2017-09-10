 الجبير: الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف دعمها للإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الجبير: الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف دعمها للإرهاب

الجبير: الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف دعمها للإرهاب
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية عادل الجبير إن هناك حرص سعودي-روسي على التنسيق في مواجهة الإرهاب على الصعد كافة.

وأضاف بالنسبة للأزمة القطرية فإن قطر تعلم ما هو مطلوب منها ونريد أن نرى رغبة جادة في إيجاد حل للأزمة، مشدداً: “سنستمر على موقفنا إلى أن تتوقف قطر عن دعم الإرهاب واستضافة مطلوبين وتتوقف عن خطاب التحريض”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع وزير الخارجية ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، في جدة ضمن زيارة المسؤول الروسي إلى السعودية.

وأشار إلى أن المملكة تؤيد إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا وتتطلع لبدء العملية السياسية. وأضاف الجبير أن المملكة ترحب بموقف روسيا فيما يتعلق بالأزمة اليمنية.

من جانبه، قال لافروف: “نبحث عن آفاق جديدة للتعاون بين روسيا والسعودية”، مشيراً إلى أن موسكو تدعم جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت لحل أزمة قطر. وشدد وزير الخارجية الروسي على أن مجلس التعاون الخليجي “آلية مهمة لحل العديد من القضايا ويجب الحفاظ عليه”.

وأعرب لافروف عن أمله في أن تؤتي جهود الوساطة الحالية ثمارها في أزمة الخليج.

وفي الشأن السوري، قال لافروف إن إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا يعزز فرص حل الأزمة. وأضاف أن خطر الإرهاب في المنطقة سيتلاشى ويجب البدء في عمليات سياسية شاملة، مشيراً إلى أن روسيا تدعم جهود السعودية لتوحيد المعارضة السورية في مجموعة واحدة، مشدداً على أن السوريين وحدهم سيقررون مصير دولتهم. وأعرب عن أمله بالتوصل لاتفاق لخفض التوتر قريباً في إدلب.

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