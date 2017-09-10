 شاهد.. اختفاء مياه المحيط في جزر البهاما بفعل قوة جاذبية إعصار إرما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. اختفاء مياه المحيط في جزر البهاما بفعل قوة جاذبية إعصار إرما

المناطق - وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل تأثير القوة التدميرية لإعصار إرما الذي يضرب عدة ولايات أمريكية حيث اختفت مياه المحيط من أمام الشواطئ بفعل قوة جاذبية الإعصار.

قوة جاذبية إعصار إرما قامت بجذبت مياه المحيط إلى قلب العاصفة مخلفة مشهد مهيب، حيث جال الشخص الذي قام بتصوير الفيديو بالكاميرا، مبيناً كيف اختفت المياه من على الشاطئ بشكل ملفت جداً للنظر.

جدير بالذكر أن “إرما” يأتي بعد أسبوعين من إعصار “هارفي” الذي ضرب ولايتي تكساس ولويزيانا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتسبب بخسائر مادية بقيمة حوالي 180 مليار دولار.

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