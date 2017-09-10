حملات إرشادية وخدمات ميدانية تواكب وصول ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة

تواصل جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة, تقديم خدماتها لضيوف الرحمن الذين قدموا لزيارة المسجد النبوي الشريف, للصلاة فيه, والتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى صاحبيه رضي الله عنهما, بعد أن منّ الله عليهم بأداء شعائر الحج, وذلك من خلال إطلاق الحملات الإرشادية المبتكرة لتوعية الزائرين وإرشادهم, وتكثيف الخدمات الميدانية التي تعينهم على أداء عباداتهم وزياراتهم بطمأنينة وخشوع.

وتزامناً مع وصول أكثر من ربع مليون مصلٍ إلى المدينة المنورة خلال الأيام الماضية, باشر مئات الموظفين الرسميين والموسميين في تنفيذ خطط الإدارات والقطاعات التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لموسم ما بعد الحج, حيث يقوم منسوبو إدارة الساحات بمهام تنظيم دخول المصلين إلى المسجد النبوي وخروجهم بعد الصلوات, وترتيب صفوف المصلين داخل المسجد وسطحه وفي الساحات, كما يتم قبل بدء موسم الحج توفير الكميات الكافية من المصاحف في الأرفف والمواقع المخصصة, وتأمين العربات لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم من الساحات إلى بوابات المسجد والعكس .

فيما تتولى إدارة السقيا على متابعة تأمين الكميات الكافية من مياه زمزم في جميع أرجاء المسجد النبوي بما يزيد على 15 ألف حافظة, وتوفير المياه المبردة في الخزانات المخصصة في الساحات, إضافة إلى أعمال النظافة وغسل الساحات والممرات بالسيارات الخاصة وتزويدها بالمواد لمهام التطهير والتعقيم في الفترتين الصباحية والمسائية خارج أوقات الذروة, التي تجري بمتابعة منسوبي إدارة التشغيل والصيانة بالوكالة لتكون المواقع والأرضيات نظيفة وصالحة لأداء الصلاة عند كثافة أعداد المصلين, إلى جانب خدمات حفظ المفقودات والأمانات في المواقع المخصصة التي هيأتها وكالة شؤون المسجد النبوي في الساحات لخدمة المصلين والزائرين.

وكثّفت إدارة الإرشاد والتوجيه بوكالة شؤون المسجد النبوي, خدماتها لمساعدة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف, من خلال تنفيذ مهام إرشاد وتنظيم حشود الزائرين خلال الزيارة في موقع المواجهة الشريفة, بالتعاون مع قوة أمن المسجد النبوي, كما تشمل خدمات الإرشاد والوجيه تنظيم الدروس العلمية التي تعقد داخل المسجد النبوي وتتناول العديد من الدينية الشرعية التي تخدم الحاج والزائر, فضلاً عن المهام التي تقوم بها المراقبات والموجهات في إدارة التوجيه النسائي لتوجيه وإرشاد الزائرات, ومراقبة الخدمات في الأقسام النسائية، ومتابعة دخول الزائرات إلى الروضة الشريفة وترتيب دخولهن ضمن مسارات خاصة بالدخول ومسارات خاصة بالعودة إلى مصلاهن.

وشكّلت الحملات الإرشادية والتوعوية التي أطلقتها وكالة شؤون المسجد النبوي هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن بأساليب مبتكرة تركّز على الوصول إلى الزائر, ومنها حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” التي تعدّ استمراراً لجهود الحملة ونجاحها في الأعوام الأربعة السابقة, وتكثيفاً للجهود الميدانية, لتقديم أعلى مستويات الخدمة للزائرين, وتحقيق رضاهم, كما دشّنت الوكالة مؤخراً حملتها التوعوية “إرشاد وإهداء” التي تعني بإرشاد الزائرين وتوعيتهم بما يعينهم على القيام بأعمال الزيارة بسهولة ويسر, وبما يتفق مع الأحكام والآداب الشرعية, ومنع حدوث المخالفات الشرعية, ولتعزيز الجوانب العلمية والتثقيفية لدى الحاج والزائر .

وتمثّل هذه الخدمات جانباً من الخطط التشغيلية التي تنفّذها جميع القطاعات والأجهزة الحكومية والأهلية والخيرية والتطوعية بالمدينة المنورة, بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة, لضمان راحة الحجاج والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في كافة محاور الخدمة.

كما تمثّل الخدمات الأمنية جانباً مهماً في منظومة الخدمات التي تم تهيئتها لخدمة الزائرين بالمدينة المنورة حيث يقوم منسوبو قوة أمن المسجد النبوي بمهام تنظيم دخول المصلين عبر بوابات المسجد النبوي, كما تواكب الحجاج والزائرين خدمات أمنية مكثّفة ترافقهم في كافة محاور الخدمة منذ وصولهم إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة السريع حيث يقوم رجال المرور بتهيئة الطرق لوصول الحافلات إلى المنطقة المركزية لوقوف حافلات نقل الحجاج أمام الفنادق والدور السكنية, وتهيئة المواقف العامة لوقوف مركبات الحجاج الفرادى, وعملية تدفق المركبات إلى الموافق المخصصة أسفل المسجد, وكذلك الأعمال الميدانية الأخرى التي تشمل منع حالات الافتراش كافة, ومشاهد البيع العشوائي, للحفاظ على الأمن, وتسهيل حركة المشاة باتجاه المسجد النبوي لا سيما خلال أوقات الصلاة.