 الناتو: سلوك كوريا الشمالية الطائش يتطلب رداً عالمياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الناتو: سلوك كوريا الشمالية الطائش يتطلب رداً عالمياً

الناتو: سلوك كوريا الشمالية الطائش يتطلب رداً عالمياً
المناطق - رويترز

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، إن سلوك كوريا الشمالية “الطائش” يمثل تهديداً عالمياً ويتطلب رداً عالمياً.

والحلف ليس طرفاً مباشراً في الأزمة التي كانت آخر فصولها إجراء سادس وأقوى تجربة نووية في كوريا الشمالية، قبل أسبوع لكنه دعا بيونغ يانغ مراراً إلى التخلي عن برامجها النووية والباليستية.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “إن سلوك كوريا الشمالية الطائش تهديد عالمي ويتطلب رداً عالمياً، ويشمل هذا حلف شمال الأطلسي بالطبع”.

لكنه امتنع عن توضيح ما إذا كانت المادة الخامسة من اتفاقية حلف شمال الأطلسي تنطبق على جزيرة غوام الأمريكية التي هددتها كوريا الشمالية، وتنص هذه المادة على أن أي هجوم على دولة عضو بالحلف يعد هجوماً على كل الدول الأعضاء.

وقال ستولتنبرغ: “نركز الآن تماماً على السبل التي يمكننا من خلالها المساهمة في حل سلمي للصراع”.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالو إنه يجب تجنب الصراع العسكري بأي شكل.

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