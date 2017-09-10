الاعصار إرما يشتد مع إقترابه من أرخبيل كيز بولاية فلوريدا

اعلنَ المركزُ الوطني الامريكي للاعاصير أن شدةَ الاعصار ارما ارتفعت الى الدرجةِ الرابعة مع اقترابهِ من ارخبيلِ كيز في فلوريدا.

واصبحَ الاعصار على بعدِ 115 كلم جنوبِ شرقِ ارخبيل كيز ويهددُ فلوريدا برياحٍ سرعتها 210 كلم في الساعة، ويفترض ان تضرب عين الاعصار جزر كيز السفلى في الساعات المقبلة قبل ان تتوجه الى “قرب او على طول” الساحل الغربي لفلوريدا.

وكان الاعصار ارما دمر جزيرتي سان مارتان وسان بارتيليمي في البحر الكاريبي ثم ضرب كوبا ترافقه رياح سرعتها مئتي كيلومتر في الساعة، وقد ادى الى فيضانات في العاصمة وسبب دمارا في وسط الجزيرة وشرقها.