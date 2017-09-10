 الاعصار إرما يشتد مع إقترابه من أرخبيل كيز بولاية فلوريدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمين التخصصات الصحية يحث على مضاعفة الجهود لتقديم خدمات مميزة للممارسين الصحيين الأرقام الرسمية القطرية تكشف عمق الأزمة واستمرار النزيف السكاني الخدمة المدنية : غداً الاثنين نهاية استقبال طلبات تقديم الخريجات وبداية تقديم الخريجين على الوظائف التعليمية استقبل المهنئين بالعيد بحضور نائبه .. أمير القصيم: جهود عظيمة وراء نجاح الحج المدير التنفيذي لمركز “قياس” يهنئ القيادة بمناسبة نجاح الحج تعليم حائل ينهي استعداده للعام الدراسي واشنطن تطلب التصويت على فرض عقوبات ضد كوريا الشمالية الاعصار إرما يشتد مع إقترابه من أرخبيل كيز بولاية فلوريدا الناتو: سلوك كوريا الشمالية الطائش يتطلب رداً عالمياً حملات إرشادية وخدمات ميدانية تواكب وصول ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة أمير الباحة يؤكد على جميع الموظفين بأهمية العمل على سرعة إنجاز معاملات المواطنين محافظة املج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

الاعصار إرما يشتد مع إقترابه من أرخبيل كيز بولاية فلوريدا

الاعصار إرما يشتد مع إقترابه من أرخبيل كيز بولاية فلوريدا
المناطق - وكالات

اعلنَ المركزُ الوطني الامريكي للاعاصير أن شدةَ الاعصار ارما ارتفعت الى الدرجةِ الرابعة مع اقترابهِ من ارخبيلِ كيز في فلوريدا.
واصبحَ الاعصار على بعدِ 115 كلم جنوبِ شرقِ ارخبيل كيز ويهددُ فلوريدا برياحٍ سرعتها 210 كلم في الساعة، ويفترض ان تضرب عين الاعصار جزر كيز السفلى في الساعات المقبلة قبل ان تتوجه الى “قرب او على طول” الساحل الغربي لفلوريدا.
وكان الاعصار ارما دمر جزيرتي سان مارتان وسان بارتيليمي في البحر الكاريبي ثم ضرب كوبا ترافقه رياح سرعتها مئتي كيلومتر في الساعة، وقد ادى الى فيضانات في العاصمة وسبب دمارا في وسط الجزيرة وشرقها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>