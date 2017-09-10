تعليم حائل ينهي استعداده للعام الدراسي

أكد الدكتور يوسف بن محمد الثويني مدير عام التعليم بمنطقة حائل على أهمية أن تتضافر كافة الجهود لبداية عام دراسي جديد متميز، ومعالجة أي عقبة قد تطرأ لانطلاقة متميزة للدراسة .

وناقش الدكتور الثويني خلال الاجتماع الموسع الذي عقده صباح اليوم الأحد الموافق 19/12/1438هــ في قاعة الأمير فيصل بن عبدالله الرئيسية بالإدارة لمناقشة جاهزية الإدارة واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 1438/1439هـ بحضور الأستاذ سعود العبده المساعد للشؤون المدرسية والأستاذ يحيى العماري المساعد للشؤون التعليمية “بنين” والأستاذ عودة الشمري المساعد للخدمات المساندة والاستاذة فوزية بنت جوفان الجنيدي المساعدة للشؤون التعليمية “بنات”عبر الربط بالدائرة التلفزيونية بالادارات النسائية ومديري ومديرات الإدارات و المكاتب، وبعض قادة المدارس أهمية انتظام الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام من أول يوم دراسي، وضرورة انتظام الدراسة من اليوم الأول وسد العجز وتوزيع المعلمين والمعلمات بالمدارس، والعمل الجاد لمعالجة ضعف التحصيل الدراسي ووصول المقررات الدراسية والكتب إلى جميع المدارس في داخل المدينة والمحافظات والقرى مبكرا في المنطقة.

إضافة لاستعراض ما تم بشان صيانة المدارس خلال الإجازة ، وصرف الميزانية التشغيلية وبنود التشغيل للمدارس، والتشديد على أهمية الأمن والسلامة المدرسية و توافر شروط السلامة بالمدارس ، و توفير التجهيزات التعليمية التي تحتاجها المدارس من الطاولات والكراسي والسبورات والأثاث المكتبي، وضمان وصول المقررات المدرسية بوقت كاف، ومتابعة تفعيل مبادرات رؤية 2030.

و نوه مدير عام التعليم بمنطقة حائل على أهمية العمل التكاملي بين مختلف الإدارات والأقسام بتعليم المنطقة والمحافظات التابعة لها, والعمل بروح الفريق الواحد، وتذليل أي عقبات قد تعترض لانطلاق جاد للعام الدراسي الجديد؛ معرباً عن ثقته التامة بقدرات ومميزات قادة وقائدات المدارس والكادر التعليمي بمنطقة حائل في إنجاح العملية التربوية والتعليمية هذا العام.

موضحاً أن المنطقة بشكل عام والتعليم خصوصاً يحظيان بمتابعة ودعم القيادة الرشيدة، و اهتمام و متابعة سمو أمير المنطقة و وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وقال “نحن نعمل وفق توجيهاتهم الهادفة لتقديم تعليم ذي جودة عالية “.

وأستعرض المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ سعود العبده استعداد الإدارات التابعة للشؤون المدرسية وأوضح أن هذا الاجتماع يهدف إلى توحيد الجهود وتحديد سير الخطة الدراسية لكافة الجهات المعنية بالعملية التربوية والتعليمية , وتحديد الأولويات, والعمل على تذليل ما قد يعترضها من عقبات تعيقها عن أداء رسالتها التربوية , وتجهيز البيئة المدرسية لتكون مهيأة لاستقبال الطلاب منذ اليوم الأول .

وقال أن أول هذه البرامج تتمثل في إعداد الخطط التشغيلية والتنفيذية لجميع الإدارات وتنفيذها في الوقت المحدد لها خلال العام الدراسي , ومتابعة الاحتياج العام من الكوادر التعليمية والإدارية , والبرامج التدريبية , ومتطلبات الأمن والسلامة , ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية في المدارس مع مطلع العام الدراسي الجديد .

مؤكد على أهمية وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس بهدف متابعة حضور المعلمين و المعلمات والتأكد من استلام الطلاب والطالبات للكتب الدراسية بمتابعة وإشراف من المشرفين والمشرفات التربويات بمكاتب التعليم .

وبين المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ يحيى العماري أن إدارة التعليم بمنطقة حائل وضعت خطة إجرائية وزيارات ميدانية ونماذج تقوم بها ثلاث إدارات إدارة الإشراف التربوي وإدارة النشاط وإدارة التدريب والابتعاث خلال الأسبوع الأول من بداية العام وهي خطة الانضباط المدرسي وخطة الاحتفال باليوم الوطني وخطة تهيئة المعلمين الجدد.

وقام مدير الإشراف التربوي الأستاذ مجول العنزي باستعراض خطة الإشراف التربوي خلال العام الدراسي الجديد 1439هـــ ثم وضح مدير إدارة النشاط الأستاذ بدر بن نشاء الرشيدي والاستاذة بدرية الطويهر الاستعدادات لليوم الوطني وبين مدير إدارة التدريب والابتعاث الأستاذ عارف الحربي الخطة التي إنشائها التدريب التربوي والتي تستهدف 3000 معلم سيتم تدريبهم خلال هذا العام كما أضافت الأستاذة هيا السليمان ان عدد المعلمات الاتي سيتم تدريبهن هذا العام 9000 معلمه من كافة المراحل ابتدائي ومتوسط وثانوي .

وبين الأستاذ خالد الوحداني من أمانه التعليم أن نسبة استعداد الإدارة العامة بمنطقة حائل تبلغ نسبتها الإجمالية الحالية 97% حتى اليوم ونتوقع الوصول لــ 100 % يوم الأربعاء القادم .

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمة الأستاذة فوزية الجنيدي أنه سيتم تهيئة الميدان خلال هذا الأسبوع كما بين الأستاذ عبدالله السعدي من إدارة التخطيط المدرسي الى انه يجب أن يكون هناك استغلال لمواقع التواصل الاجتماعي لتكريس مفهوم الانضباط المدرسي في ذهن الأم والأب والطالب والطالبة .

كما ذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ إبراهيم الجنيدي أنه سيتم إطلاق حملة يوم الأثنين القادم للانضباط الدراسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وتركزت مداخلات مديري الإدارات والمكاتب وقادة المدارس (بنين/بنات) على القضايا التي تهم الميدان من بنود الميزانية التشغيلية ،وشواغر القيادات المدرسية والمعلمين في المدارس وسرعة شغلها وتهيئة المدارس بكافة الكوادر البشرية اللازمة من المعلمين والمعلمات وفق التشكيلات المدرسية والطلبات الإلكترونية، والبعد عن التعاملات الورقية وأن تتم جميعا من خلال الطلبات الإلكترونية .

وفي نهاية الاجتماع ثمن الدكتور” الثويني” للحضور تفاعلهم ومشاركتهم في الاجتماع متمنيا لهم مزيدا من التوفيق في سبيل خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم وأبنائهم (الطلاب/الطالبات) و ثمن الدور الرائع للجنة الاستعداد للعام الدراسي و الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني داعيا الله أن يحفظ بلدنا و قيادتنا الرشيدة و ينصر جنودنا البواسل المرابطين و يديم علينا نعمة الأمن والأمان