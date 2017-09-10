المدير التنفيذي لمركز “قياس” يهنئ القيادة بمناسبة نجاح الحج

رفع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة النجاحات الكبيرة التي تحققت في موسم حج 1438هـ التي لمسها وشهد بها الجميع، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل المعايدة الذي أقيم في مقر المركز صباح اليوم الأحد 19 ذو الحجة 1438هـ، بحضور نواب المدير التنفيذي، ومدراء الإدارات، ومنسوبي المركز.

كما قدم سموه التهنئة لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذا الوطن الغالي في ظل القيادة الرشيدة، كما ثمن سموه جهود منسوبي المركز العاملين خلال إجازة العيد وما تحقق بفضل الله من نجاحات وإنجازات ثم بفضل جهود العاملين في المركز الذين يبذلون جهدهم لتحقيق الأهداف والتطلعات.

يذكر أن المركز يقيم حفل المعايدة بشكل سنوي بعد العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأهميته في تعزيز الاتصال والتواصل بين العاملين في المركز.