استقبل المهنئين بالعيد بحضور نائبه .. أمير القصيم: جهود عظيمة وراء نجاح الحج

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بما تحقق من نجاح متميز خلال حج هذا العام ، مؤكداً أن ما تحقق يأتي بفضل من الله تعالى أولاً ، ثم بفضل الجهود المباركة التي سخرتها الدولة ، التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ ، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وضيوفه ، في رسالة مشرفة حملوها بكل شرف وأمانة وإخلاص وفق منظومة متكاملة وتطويرية مستمرة.

وأكد أمير القصيم ، إن موسم حج هذا العام كان متميزاً بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وحرصه الشديد على بذل كل ما من شأنه تذليل العقبات وتوفير الإمكانات ليتمكن الحجاج من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة ، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات , مشيداً بما قُدم لضيوف الرحمن من تسهيلات كان لها بالغ الأثر في إعطاء صورة مشرفة لجهود المملكة وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات يسرت على الحجاج أداء نسكهم في خشوع ويسر وسهولة ، بعيداً عن أيّ ما يعكر صفو وأمن الحج ، حيث شهد حج هذا العام تحقيق أعلى مستوى في الخدمات المقدمة للحجيج وصل لحد التميز في الأداء للجهات العاملة في كافة المجالات ، التي جعلت المملكة نموذجاً يحتذى به في مجال إدارة الحشود وخدمة الحجاج ورعاية المقدسات الشريفة.

داعيًا الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يوفقها لكل كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين ، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره ، وأن ينصر جنود الوطن على الحد الجنوبي ، وأن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته.

جاء ذلك خلال استقبال أمير القصيم ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، اليوم الأحد بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، المهنئين بعيد الأضحى المبارك وكلاء وموظفي الإمارة ، وكبار المسؤولين في الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك عقب انقضاء إجازة العيد ، وقد بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، معربًا عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة ، ونقل سموه إليهم تهنئة القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والأمن والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.

وحث سموه منسوبي الإمارة والجهات الحكومية على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل بكل أمانة وإخلاص ، في سبيل تطوير العمل والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن والمقيم ، وإنجاز معاملاتهم وقضاء مصالحهم وتيسير أمورهم وبذل كل جهد ممكن من أجل التخفيف عنهم وعدم المشقة عليهم وتلبية احتياجاتهم إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ.