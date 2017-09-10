 الخدمة المدنية : غداً الاثنين نهاية استقبال طلبات تقديم الخريجات وبداية تقديم الخريجين على الوظائف التعليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية : غداً الاثنين نهاية استقبال طلبات تقديم الخريجات وبداية تقديم الخريجين على الوظائف التعليمية

الخدمة المدنية : غداً الاثنين نهاية استقبال طلبات تقديم الخريجات وبداية تقديم الخريجين على الوظائف التعليمية
واس - الرياض

تنهي وزارة الخدمة المدنية في تمام الساعة الثالثة عصراً ليوم غدٍ الاثنين فترة استقبال تقديم طلبات النساء على الوظائف التعليمية عبر نظام “جدارة” والبالغ عددها (4176) وظيفة، في الوقت الذي أشارت فيه من خلال إعلانها في الثاني من شهر ذو الحجة الجاري عن تلك الوظائف على بوابة الوزارة الإلكترونية ، بأنها ستقوم بإعلان أسماء المدعوات للمطابقة خلال أسبوع من انتهاء فترة التقديم.
وفي ذات الشأن تبدأ الوزارة وعبر نظام “جدارة” في استقبال طلبات التقديم للوظائف التعليمية للرجال على الوظائف التعليمية والبالغ عددها (3950) وظيفة اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء وحتى يوم الخميس القادم الموافق 23 – 12 – 1438هـ، الساعة السادسة مساءً ، وستعلن أسماء المدعوين للمطابقة خلال أسبوع بعد انتهاء فترة التقديم.
وتأتي هذه الوظائف والتي سبق للوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم إعلانها للخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام، حيث بلغ عددها (8666) وظيفة للرجال والنساء.

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