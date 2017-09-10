أمين التخصصات الصحية يحث على مضاعفة الجهود لتقديم خدمات مميزة للممارسين الصحيين

حث الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، موظفي الهيئة على مضاعفة الجهد والعمل على تقديم خدمات مميزة للممارسين الصحيين، منوهاً بما حققته “الهيئة” خلال الفترة الماضية.

ورفع الدكتور أيمن عبده، خلال حفل المعايدة في مقر الهيئة اليوم (الأحد)، التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تحقق من نجاح باهر في موسم حج هذا العام، داعياً الله أن يحفظ للوطن قيادته وأمنه واستقراره.

وبادل الأمين العام للهيئة، الموظفين التهنئة بعيد الأضحى المبارك، مؤكداً على أهمية ما يقومون به من دور في خدمة الممارسين الصحيين والقطاع الصحي بشكل عام، لافتاً إلى أن خدمة الممارس الصحي هي من أولويات الهيئة وتحتاج إلى بذل أقصى جهد لينعكس إيجاباً على القطاع الصحي وعلى المجتمع.