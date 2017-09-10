معالي الدكتور عوض الأسمري يرعى حفل المعايدة السنوي لمنسوبي جامعة شقراء

تحت رعاية معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم الأحد 19/12/1438هـ حفل المعايدة السنوي لمنسوبي الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء الإدارات.

وأستهل الحفل بكلمة لمعالي مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري قال فيها : ” يسعدني أن نلتقي بكم اليوم في بداية العام الجامعي الجديد 1438 – 1439هـ وكلنا أمل وثقة بمنسوبي الجامعة للعمل على مواصلة دفع عجلة التطوير والرقي بالمؤسسة التعليمية”.

وأضاف : ” تعودنا من قياداتنا الرشيدة الاهتمام بالمواطن وتعزيز جوانب المواطنة في نفوس أبنائه والعمل على تهيئة جيل مبدع يمتلك من المعرفة ما تعود بالفائدة على وطننا الغالي ، لذا أوصي زملائي أعضاء هيئة التدريس وقبل بداية العام الجامعي بالاجتهاد في أداء مهمتهم العظيمة والتي تقتضي إكساب الطلاب المعرفة والعلوم في مختلف المجالات لصناعة جيل طموح”.

وهنأ معاليه كافة منسوبي الجامعة بمناسبة العيد السعيد سائلاً الله أن يعيده عليهم والوطن يرفل بثوب العزة والتمكين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.