 بلدية محافظة الخرج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة الخرج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة الخرج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المناطق - الخرج

بحضور مساعد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / متعب بن سعيد آل قعيد ، أقامت بلدية محافظة الخرج حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي البلدية صباح اليوم الأحد الموافق 19/12/1438 هـ وذلك في برج الخرج .
هذا وقد تبادل الجميع التبريكات والتهاني بهذه المناسبة ، حيث قدم مساعد رئيس بلدية الخرج تهنئة جميع منسوبي البلدية وسط حضور كبير من منسوبي البلدية وشركاءهم في التنمية ، ثم بعدها تناول الجميع وجبة الإفطار والحلوى التي أعدت بهذه المناسبة

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