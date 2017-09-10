بلدية محافظة الخرج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بحضور مساعد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / متعب بن سعيد آل قعيد ، أقامت بلدية محافظة الخرج حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي البلدية صباح اليوم الأحد الموافق 19/12/1438 هـ وذلك في برج الخرج .

هذا وقد تبادل الجميع التبريكات والتهاني بهذه المناسبة ، حيث قدم مساعد رئيس بلدية الخرج تهنئة جميع منسوبي البلدية وسط حضور كبير من منسوبي البلدية وشركاءهم في التنمية ، ثم بعدها تناول الجميع وجبة الإفطار والحلوى التي أعدت بهذه المناسبة