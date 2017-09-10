 صحة حفر الباطن تنظم حفل معايدة لمنسوبيها  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة حفر الباطن تنظم حفل معايدة لمنسوبيها  بلدية محافظة الخرج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك معالي الدكتور عوض الأسمري يرعى حفل المعايدة السنوي لمنسوبي جامعة شقراء التعليم تعتمد 62 مسارًا للحافلات في مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات هيئة السوق المالية: إحالة المتورطين في نشاط  “الفوركس” إلى النيابة العامة افتتاح أعمال القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي بكازاخستان أمين التخصصات الصحية يحث على مضاعفة الجهود لتقديم خدمات مميزة للممارسين الصحيين الأرقام الرسمية القطرية تكشف عمق الأزمة واستمرار النزيف السكاني الخدمة المدنية : غداً الاثنين نهاية استقبال طلبات تقديم الخريجات وبداية تقديم الخريجين على الوظائف التعليمية استقبل المهنئين بالعيد بحضور نائبه .. أمير القصيم: جهود عظيمة وراء نجاح الحج المدير التنفيذي لمركز “قياس” يهنئ القيادة بمناسبة نجاح الحج تعليم حائل ينهي استعداده للعام الدراسي

صحة حفر الباطن تنظم حفل معايدة لمنسوبيها 

صحة حفر الباطن تنظم حفل معايدة لمنسوبيها 
المناطق - حفر الباطن

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن اليوم ، حفل معايدة لمنسوبيها ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وذلك في  قاعة المناسبات بمقر المديرية .
ورفع مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي , في كلمته ، التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة وبنجاح حج هذا العام ، ولمعالي وزير الصحة ومعربًا عن شكره لمنسوبي المديرية المشاركين بالحج  لتقديمهم الرعاية الصحية والعلاجية للحجاج، كما قدم شكره للمكلفين في عيد الاضحى في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>