صحة حفر الباطن تنظم حفل معايدة لمنسوبيها 

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن اليوم ، حفل معايدة لمنسوبيها ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وذلك في قاعة المناسبات بمقر المديرية .

ورفع مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي , في كلمته ، التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة وبنجاح حج هذا العام ، ولمعالي وزير الصحة ومعربًا عن شكره لمنسوبي المديرية المشاركين بالحج لتقديمهم الرعاية الصحية والعلاجية للحجاج، كما قدم شكره للمكلفين في عيد الاضحى في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة .