امانة الباحة تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

نظمت أمانة منطقة الباحة لقاء المعايدة الذي أقيم في بهو مبنى الأمانة الرئيسي بمدينة الباحة في اليوم بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ووكلاء الأمين ورؤساء البلديات ومدراء العموم ورؤساء الأقسام والوحدات وموظفي الأمانة، وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات في أجواء وطنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج للعام ١٤٣٨هـ، ورفع أمين المنطقة في مستهل اللقاء أحرّ التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والنجاح الباهر في إدارة موسم الحج لهذا العام بكل كفاءة وأقتدار ولله الحمد.

وأوضح المركز الإعلامي بالأمانة أن أمين المنطقة الدكتور علي السواط رحب بجميع القيادات والموظفين من منسوبي الأمانة والبلديات وتبادل معهم التهاني والتبريكات في أجواء أخوية مفعمة بالنشاط والحيوية والحماس والدافعية للعمل، وحث أمين المنطقة جميع المسئولين والموظفين في الأمانة والبلديات على بذل المزيد من الجهود في مستهل عودتهم لمباشرة أعمالهم الوظيفية المناطة بهم بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك ومواصلة العمل الجماعي الدؤب وتحقيق التميز في الأداء والعمل على رفع مستوى رضا المستفيدين والمتعاملين من خلال سرعة الإنجاز والإتقان وحسن التعامل، إنفاذاً للتوجيهات وسعياً لبلوغ الأهداف المنبثقة من برنامج التحول البلدي ٢٠٢٠، وأشاد الدكتور السواط بالدور الكبير والجهود والأعمال المتميزة التي نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها في تنظيم مهرجان صيف هذا العام في مدينة الباحة والمحافظات المستهدفة، وكذلك تهيئة المواقع والساحات والمنتزهات والحدائق وتحسين وتجميل المداخل والمحاور الرئيسية وعمل جميع الترتيبات الأخرى وتكثيف الخدمات البلدية خلال إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، والتي كانت محل إشادة وتقدير من سمو أمير منطقة الباحة وقائد مسيرتها التنموية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله، وأضاف السواط بأن هذه الجهود المبذولة من القطاع البلدي في المنطقة كان لها نتائج ملموسة وأثر إيجابي كبير قاد إلى رفع مستوى رضا المواطنين والزوار والمصطافين خلال صيف هذا العام في منطقة الباحة، مثمناً الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به الأمانة من لدن سمو أمير المنطقة، والتوجيه والمتابعة من قبل معالي وزير الشئون البلدية والقروية.