 محافظ بلجرشي يزور الجندي المصاب في الحد الجنوبي  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ بلجرشي يزور الجندي المصاب في الحد الجنوبي  امانة الباحة تنظم حفل معايدة لمنسوبيها صحة حفر الباطن تنظم حفل معايدة لمنسوبيها  بلدية محافظة الخرج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك معالي الدكتور عوض الأسمري يرعى حفل المعايدة السنوي لمنسوبي جامعة شقراء التعليم تعتمد 62 مسارًا للحافلات في مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات هيئة السوق المالية: إحالة المتورطين في نشاط  “الفوركس” إلى النيابة العامة افتتاح أعمال القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي بكازاخستان أمين التخصصات الصحية يحث على مضاعفة الجهود لتقديم خدمات مميزة للممارسين الصحيين الأرقام الرسمية القطرية تكشف عمق الأزمة واستمرار النزيف السكاني الخدمة المدنية : غداً الاثنين نهاية استقبال طلبات تقديم الخريجات وبداية تقديم الخريجين على الوظائف التعليمية استقبل المهنئين بالعيد بحضور نائبه .. أمير القصيم: جهود عظيمة وراء نجاح الحج

محافظ بلجرشي يزور الجندي المصاب في الحد الجنوبي 

محافظ بلجرشي يزور الجندي المصاب في الحد الجنوبي 
المناطق - الباحة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، قام محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي بزيارة للمصاب عبدالعزيز بن احمد بن حسين أحد جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي والذي أصيب وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن الوطن .

و نقل محافظ بلجرشي تحيات سمو امير المنطقة واكد فخر واعتزاز سمو أمير المنطقة بما قدمة ويقدمه زملاءه المرابطين في الحد الجنوبي الذين يقفون بالمرصاد لكل معتدي وحاقد .

وعبّر والد المصاب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على مشاعره الطيبة مثمنا عالياً متابعة واهتمام سمو أمير المنطقة بحالة ابنهم المصاب.

وقال : إن إصابة ابننا وسام شرف ومحل فخر واعتزاز وهو أقل شيء يقدم للوطن وكلنا فداء لتراب الوطن الغالي ومقدساته وقيادته الحكيمة

رافق محافظ بلجرشي خلال الزيارة وكيل محافظة بلجرشي عبدالله العويدي ومدير شرطة بلجرشي عبدالعزيز محمد الغامدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>