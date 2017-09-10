محافظ بلجرشي يزور الجندي المصاب في الحد الجنوبي 

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، قام محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي بزيارة للمصاب عبدالعزيز بن احمد بن حسين أحد جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي والذي أصيب وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن الوطن .

و نقل محافظ بلجرشي تحيات سمو امير المنطقة واكد فخر واعتزاز سمو أمير المنطقة بما قدمة ويقدمه زملاءه المرابطين في الحد الجنوبي الذين يقفون بالمرصاد لكل معتدي وحاقد .

وعبّر والد المصاب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على مشاعره الطيبة مثمنا عالياً متابعة واهتمام سمو أمير المنطقة بحالة ابنهم المصاب.

وقال : إن إصابة ابننا وسام شرف ومحل فخر واعتزاز وهو أقل شيء يقدم للوطن وكلنا فداء لتراب الوطن الغالي ومقدساته وقيادته الحكيمة

رافق محافظ بلجرشي خلال الزيارة وكيل محافظة بلجرشي عبدالله العويدي ومدير شرطة بلجرشي عبدالعزيز محمد الغامدي