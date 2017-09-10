أكثر من ١٠٠٠ مدرسة تستقبل أكثر من ١٨ ألف معلم ومعلمة

استقبلت ما يقارب ١٠٠٠ مدرسة اليوم الأحد من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان منسوبو التعليم من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وذلك بعد قضائهم وتمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي 1327-1438هـ.

وقد وجه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي جميع أقسام إدارة تعليم جازان ومكاتب التعليم في المحافظات التابعة إلى توفير كل الوسائل المساهمة في إنجاح بداية عام دراسي جديد، بتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع المقبل في بيئة تعليمية وتربوية مناسبة.

وأكد الأستاذ عيسى الحكمي إلى أن مدارس تعليم جازان ووفق اللجان التي شكلت مسبقا في نهاية العام الماضي قد هيئت المدارس لاستقبال المعلمين والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات في بيئة تعليمية واجواء تربوية تساهم في تحقيق العملية التربوية والتعليمية التي تحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية الوطن 2030.

مبينا إلى أن عدد المعلمين والمعلمات التي استقبلتهم ما يتجاوز ١٠٠٠ مدرسة بنين وبنات بلغ عددهم ١٨٣٣٦ ألف معلم ومعلمة في مدارس تعليم جازان يواصلون تقديم كل ما هو مفيد من تعليم ووسائل تربوية للطلاب والطالبات بمدارسهم.

وأضاف إلى أن تعليم جازان ووفق خطط مسبقة قام بتوزيع الكتب الدراسية على المدارس وفق الاحتياج لها من الطلاب والطالبات، وبما يساهم في بداية عام دراسي جديد شعاره الجد والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق.

وأختتم بترحيبه بمنسوبي التعليم من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات في تعليم جازان ومن شملتهم حركة النقل الخارجي ووجهوا إلى مدارسهم وفق حركة النقل الداخلي، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وانطلاقة العام الدراسي الجديد 1438-1439هـ متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية في تعليم وتربية النشء لبناء جيل واعد يساهم في بناء الوطن.