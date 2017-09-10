 قيادات التعليم بعسير : المعلمون والمعلمات هم صفوة المجتمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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قيادات التعليم بعسير : المعلمون والمعلمات هم صفوة المجتمع

قيادات التعليم بعسير : المعلمون والمعلمات هم صفوة المجتمع
المناطق - أبها

أكدت القيادات التعليمية والإدارية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، على أهمية دور المعلم والمعلمة ، وما يقومون به من جهد كبير ورسالة سامية .
حيث ذكر المدير العام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان،  أن المعلمين والمعلمات يحملون أشرف وأسمى رسالة ، وأن قيادات التعليم فخورة بعطائهم وما يقدمونه من جهد كبير ، مؤكدا على ضرورة دعمهم وتعزيز دورهم الجوهري ،وتذليل كافة العقبات في طريقهم لإيصال رسالتهم السامية .
فيما بين  ‏المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عسير  الأستاذ سعد الجوني ، أن الجميع يقدر  لفرسان الميدان من المعلمين والمعلمات جهودهم ، فبهم تبنى الأجيال، وتنهض الأم، وهم مصابيح الظلام التي تجلو عتمة الجهل وتنير عقول الأجيال .
وأكد المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ  عبدالرحمن عوضة ، أن المعلمين والمعلمات صفوة المجتمع ، وجهودهم وسام شرف نعتز به ، ويقع على كاهلهم شرف رسالة التعليم ، والتربية في آن واحد .
وقالت مساعدة المدير العام للتعليم الأستاذة  نورة آل مفرح،: ”  يظل   المعلمون والمعلمات مشاعل الأمة ، ومصدر فخر واعتزاز المجتمع عموماً وأسرة التعليم خصوصا.
جاء ذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد ، وعودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم ، في طور الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات مطلع الأسبوع القادم ، في ظل منظومة من الاستعدادات التي اتخذتها الإدارة العامة. للتعليم بمنطقة عسير .

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