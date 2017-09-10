نائب أمير عسير يستقبل موظفي الإمارة المهنئين بعيد الأضحى

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بديوان الإمارة صباح اليوم اصحاب السعاده وكلاء الإمارة ومدراء العموم والادارات ومنسوبي ديوان الإمارة والذين تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقد بادلهم سموه التهنئة , وتمنى للجميع التوفيق الدائم ، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على هذا البلد الطاهر أعواما عديدة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .