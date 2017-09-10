تسجيل صوتي لترامب .. قطر دعمت الإرهاب ودول المقاطعة ردعتها بحزم

كشفت موقع قطريليكس، مؤخراًعن تسريب صوتي للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، في خطاب بحملة لجمع التبرعات، والتي قال فيها إن قطر تمول الإرهابيين، مؤكدًا دعمه للدول المناهضة لأنشطة الدوحة، حيث وصف ما تفعله المملكة العربية السعودية وحلفائها بأنه جزء ضروري من “الحرب الشرسة” ضد من يمولون الإرهاب.

وبحسب الملف الصوتي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “أفضل أن تتوقف قطر عن تمويل الإرهابيين”، مشيدًا بجهود المملكة في محاربة التطرف.

و قامت المملكة والإمارات والبحرين ومصر وعدة دول عربية أخرى، في مطلع شهر يونيو، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سبب إصرار النظام القطري على دعمه للإرهاب وتدخله في شؤونها الداخلية.