 مذيع أمريكي: يثني على فتح المساجد لمنكوبي إعصار هارفي ويثني على لإسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مذيع أمريكي: يثني على فتح المساجد لمنكوبي إعصار هارفي ويثني على لإسلام

المناطق ـ الرياض

شن مذيع أمريكي هجوماً لاذعاً ضد الكنيسة الأكبر في هيوستن، بسبب إغلاق أبوابها في وجه الهاربين من إعصار هارفي، الذي تسبب في فيضانات كارثية وأجبر الآلاف على مغادرة منازلهم.
وأثنى المذيع الأمريكي على المسلمين الذين فتحوا مساجدهم ومراكزهم الإسلامية لاستقبال المتضررين من الإعصار وإيوائهم، مستنكراً في نفس الوقت الاتهامات التي توجه للمسلمين، مضيفاً أنها اتهامات خاطئة .
وقال المذيع الأمريكي خلال المقطه المصور: “خمّنوا مَن يرعى الناس في هيوستن؟! وقال المساجد والمراكز الإسلامية، هي من فُتحت أربعة مساجد كبرى لاستقبال المتضررين من الإعصار، وأن المسلمين فعلوا ذلك، لاعتبارهم أن هذا واجب ديني”.
ونقل تصريحات عن شخصيات تترأس مراكز إسلامية في هيوستن، تؤكد تجهيز المساجد بفرق وأطقم طبية من المسلمين وهم على استعداد تام لرعاية كافة المتضررين في كافة أنحاء المدينة.

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