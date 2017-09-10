فحوصات مخبرية تؤكد خلو تمور الأحساء من متبقيات المبيدات

أكد المشرف العام على مزاد موسم جني ” صرام ” تمور الأحساء – أمين الأحساء – المهندس عادل بن محمد الملحم سلامة تمور واحة الأحساء وخلوها من متبقيات المبيدات الحشرية بحسب تقارير مخبرية صادرة عن مديرية وزارة الزراعة في المحافظة لعينات عشوائية مأخوذة من تمور الواحة ، حيث ستستمر تلك الفحوصات للعديد من مناطق الواحة على مراحل زمنية وحتى نهاية الموسم .. مشيراً بأن تلك الخطوة الاستباقية تأتي ضمن التكاملية الحكومية الساعية لتجويد التمور والحفاظ على الأمن الغذائي، كما وسعى مزاد التمور لعمليات تأكيدية تسبق دخول كميات التمور إلى المزاد عبر فحصها في مختبر جودة التمور وفرزها بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الملك فيصل والتأكد من سلامتها , إضافةً إلى تواجد لجنة مختصة في كشف عمليات الغش التجاري .

وأضاف الملحم بأن أمانة الأحساء بالتعاون مع شركائها تتطلع في إنتاج تمور عالية الجودة، تتطلب رفع مستوى الوعي لدى المزارعين عن أهم الممارسات الزراعية الصحيحة التي تضمن جودة أعلى للتمور المنتجة في مزارعهم لتساهم في رفع القيمة السعرية لهذا المنتج الاستراتيجي، والإسهام في تنمية قطاع النخيل والتمور وضمان الظهور القوي لجميع الأصناف .. وتظهر تلك النتائج الإيجابية بعد ماحققته المواسم الماضية من تصاعد إيجابي في جذب المزيد من القوة الشرائية للسوق ، و تنظيم الية البيع ، و تشجيع قطاع انتاج وتصنيع التمور عبر تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور، حيث حقق الموسم الماضي مبيعات تجاوزت الـ 132 مليون ريال لإجمالي مبيعات ( مزاد التمور في مدينة الملك عبدالله للتمور ، ومهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة ) ، مبيناً بأن تلك الإحصائية تعكس المردود الايجابي لعملية الاستهلاك الاقتصادي لمنتوج تمور الأحساء مما يعزز الاسهام في تصاعد سلم الأهداف لتسويق التمور للموسم الحالي .

وقدم أمين الأحساء شكره وتقديره للشركاء في وزارة الزراعة ، وجامعة الملك فيصل ، والمؤسسة العامة للري ، ووزارة التجارة ، على ما يبذلون من جهود طيبة في خدمة مزاد التمور بمدينة الملك عبدالله للتمور .

في حين ذكر مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل : بأن مزاد موسم صرام تمور الأحساء واصل فعالياته في يومه الثاني بمدينة الملك عبدالله للتمور بتدفق 288 مركبة ، وتم تسجيل أعلى سعر بـ 6800 ريال لمن “الخلاص” ، و 5700 ريال لمن “الشيشي” ذو الجودة العالية في ساحة مزاد التمور المميزة ، فيما سجلت ساحات تمور المزاد الأخرى أسعار متوسطة تراوحت ما بين 700 – 2500 ريال للمن الواحد .