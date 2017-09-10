الدكتور المديرس: ورش عمل لتحقيق الأداء الفائق لمنسوبي ومنسوبات التعليم

أشاد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن المديرس، بنجاح موسم حج هذا العام الذي يعكس مدى التعاون والتكاتف بين كافة الجهات الحكومية والخاصة ، رافعا باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية التهاني للقيادة الرشيدة ، كما أكد خلال كلمته في حفل المعايدة السنوي الذي نظمته أمس إدارة العلاقات العامة والاعلام بتعليم المنطقة لمنسوبيها بمناسبة عيد الاضحى بقاعة سمو الأمير محمد بن فهد بمقر مبنى الإدارة الرئيسي بالدمام على أهمية توثيق العلاقات الإنسانية بين منسوبي الإدارة بما ينعكس إيجاباً على سير العمل، داعيا الجميع إلى الحرص على أن تكون بداية العام الدراسي هذا العام بداية جادة وقوية مع أول يوم دراسي ، مبيناً بأن تعليم الشرقية استبق هذا العام بداية الدراسة بعقد عدد من ورش العمل لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية وذلك ضمن تطبيق البرنامج الداعم للأداء التعليمي الفائق لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ، حيث يتضمن البرنامج تنفيذ ورش عمل موحدة يستفيد منها جميع منسوبي ومنسوبات الإدارات .

وفي الختام رفع الدكتور المديرس، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، لدعمه مسيرة التعليم وتكريم المتفوقين والمتميزين، إلى جانب الدعم اللامحدود لقطاع التعليم من قبل معالي وزير التعليم

حضر حفل المعايدة المساعد للشئون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، والمساعد للشئون المدرسية فهد الغفيلي، والمساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني، وبحضور مدير العلاقات العامة والاعلام سعيد الباحص، وسط مشاركة مديري الإدارات ومنسوبي تعليم المنطقة