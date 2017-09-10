 وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الروسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الروسي

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الروسي
واس - جدة

عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بجدة اليوم جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.
وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في المنطقة، والتأكيد على محاربة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
حضر جلسة المباحثات مدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد ، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري ، ومدير عام فرع وزارة الخارجية في مكة المكرمة السفير جمال بالخيور ، فيما حضره من الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف والوفد الرسمي المرافق لمعالي وزير الخارجية الروسي.

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