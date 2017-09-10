 صحة الشرقية تعايد منسوبيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صحة الشرقية تعايد منسوبيها

صحة الشرقية تعايد منسوبيها
المناطق - الدمام - سطام الفروان

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية صباح اليوم الأحد حفل معايدة لمنسوبي المديرية والمستشفيات والقطاعات الصحية التابعة لها في المنطقة.

وأوضحت صحة الشرقية أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك حضر حفل المعايدة، إضافة إلى مساعدي المدير العام  ومدراء الإدارات والأقسام وعدد من مدراء المستشفيات والمراكز الصحية والمجمعات الطبية في المنطقة، الذين قدموا لحضور حفل المعايدة وتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبينت أن إقامة الحفل سنوياً بعد إجازة العيد يأتي لتبادل التهاني بين الموظفين من منسوبي المديرية، ولحثهم على بدء العمل بنشاط وفاعلية وتجديد الحيوية في العمل بعد التمتع بإجازة العيد لإنهاء إجراءات المراجعين ولخدمة المواطنين بالشكل المطلوب متمنياً للجميع التوفيق.

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