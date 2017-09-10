مدير تعليم الرياض يؤكد على البداية الجادة للعام الدراسي

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع على البداية الجادة للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق مطلع الأسبوع القادم والذي الذي يشهد عودة قرابة نصف مليون طالبًا وطالبة إلى مقاعد الدراسة, مشددًا على اكتمال كافة التجهيزات والخدمات لأبنائنا الطلاب والطالبات .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل المعايدة السنوي التي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بعد ظهر اليوم الأحد لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمقرها الرئيسي في حي المربع وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ محمود بن عبدالله القويحص، والمساعد للخدمات المساندة الأستاذ فهد بن ردن الحربي ، ومديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم والمشرفين التربويين وموظفي الإدارة .

وهنأ المانع بهذه المناسبة جميع قيادات الإدارة ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقرب بدء انطلاق العام الدراسي الجديد مقدمًا شكره لهم على جهودهم طوال العام الدراسي الماضي على ما قدموه لخدمة التعليم ومنسوبيه , وكذلك للزملاء السابقين الذين شاركوا الإدارة رحلة النجاح سائلاً الله عز وجل أن يكون عامًا دراسياً حافلاً بالعطاء والنجاح والتميز.

وأكد المانع على أن الوطن يتطلب منا المزيد ولعل ما نقدمه للوطن من خلال التعليم هو خدمة المستفيدين سواء من المعلمين والطلاب أو أولياء أمور داعيًا منسوبي الإدارة إلى تقديم الدعم والعون والمساعدة للمعلم والطالب في هذه المنطقة التعليمية المهمة , مشيدًا بالأداء الجيد والمميز لكثير من الإدارات التابعة لتعليم الرياض والذي ينعكس على محور العملية التعليمية وهما المعلم والطالب .

وأكد المانع على البداية الجادة والقوية لأول يوم دراسي والانضباط الدراسي لكي تتحقق الأهداف التعليمية المرجوة, وأن اليوم الدراسي الأول سيكون يوماً دراسياً كاملاً من الحصة الأولى وحتى الأخيرة .

وفي ختام كلمته نقل المانع تحيات وتهاني وزير التعليم ونائبه لجميع منسوبي تعليم الرياض سائلاً الله أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والآمان في ظل قيادته الرشيدة الممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .

هذا وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة, سائلين الله أن يُعيده على الأمة العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات .

من جانب ذي صلة شهدت مساعدة المدير العام للشئون التعليمية بالرياض الأستاذة حنان بنت عبدالله السلطان حفل المعايدة السنوي الذي نظمه القسم النسائي بإدارة العلاقات العامة في مبنى الإدارات النسائية بالوشم وحضر الحفل مديرات الإدارات النسائية ومديرات مكاتب التعليم ، وألقت السلطان كلمة هنأت فيها منسوبات التعليم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، كما نوهت بالنجاح الذي تحقق لموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ وهذا بفضل الله أولاً ثم نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لراحة وخدمة الحجيج ، وحثت السلطان الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة والعمل على تطوير العملية التعليمية

وختمت حديثها بسؤال الله أن يبارك في الجهود وأن يجعلها خالصة لوجهه نافعة للميدان .

وقد دأبت إدارة التعليم بمنطقة الرياض على إقامة حفلات المعايدة السنوية لمنسوبيها, لما تمثله هذا اللقاءات من فرصة لتوطيد أواصر المحبة والأخوّة بين منسوبي الإدارة وتبادل التهاني والتبريكات في مثل هذه المناسبات السعيدة .